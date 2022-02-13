В Санкт-Петербурге школьник выстрелил в одноклассника из пневматического пистолета

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В Санкт-Петербурге школьник выстрелил в одноклассника из пневматического пистолета
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Полиция занялась поисками орудия правонарушения.

Стрельба произошла в Гатчине, в средней школе №2. Двенадцатилетний ученик шестого класса принес из дома пневматический пистолет и произвел выстрел в сторону своего одноклассника. В итоге последний получил гематому немного ниже пояса.

Школьники пояснили правоохранителям, что пистолет был не «взрослым», а игрушечным. Выстрел мальчик произвел не преднамеренно, а случайно, демонстрируя пневмат одноклассникам.

Правоохранители начали проверку, однако, пока пистолет найти не удалось. Школьники поясняют, что после инцидента, увидевшие это старшеклассники отобрали пневмат у его владельца и выбросили его от греха подальше.

Со слов Галины Кульбаки, директора Гатчинской школы №2, подросток, нанесший ранение однокласснику, уже не первый раз своим поведением привлекал внимание ювенальной полиции.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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