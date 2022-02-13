В Санкт-Петербурге часть тротуара на набережной Смоленки ушла под воду

Потоп вышел локальным, он затронул только участок около моста Кораблестроителей.

По свидетельствам участников группы «Живем на Васильевском/Васильевский остров», существующей в социальной сети «ВКонтакте», подтвержденным фотоматериалами, воды реки Смоленки залили приличный участок тротуара в районе моста Кораблестроителей. Некоторые люди говорят, что даже заметили фонтан небольшого размера, пробивающийся из-подо льда.

Местных жителей это локальное чрезвычайное происшествие, к сожалению, ни коим образом не удивило. Они комментируют новость таким образом: это регулярное явление на данном участке набережной. Такое происходит каждый раз, когда ливневка начинает работать в неправильном режиме. Сегодняшним утром поверхность разлива покрыл лед.

Жители Санкт-Петербурга отметили, что за все время мини-потопа там так и не появился ни один коммунальный работник, хотя бы попытавшийся устранить саму аварию или ее последствия.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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