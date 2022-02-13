В Санкт-Петербурге правоохранители наложили штраф на владельцев ночных увеселительных заведений и их клиентов

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В Санкт-Петербурге правоохранители наложили штраф на владельцев ночных увеселительных заведений и их клиентов
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Большая часть оштрафованных ресторанов и баров расположены на канале Грибоедова и улице Рубинштейна.

Правоохранители Северной столицы провели очередной рейд по заведениям общепита с целью выявления нарушителей запрета на работу в ночное время. Было выявлено 17 предприятий-нарушителей.

Основная часть заведений-коронафилов расположена на канале Грибоедова и по улице Рубинштейна. Всем нарушителям были выписаны штрафы за то, что они продолжали принимать посетителей даже ночью, хотя это и запрещают меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Правоохранители не обошли на сей раз вниманием и посетителей увеселительных заведений, выписав штрафы и им тоже. Против юридических лиц возбудили административные производства, предусматривающие наказания в виде штрафов до 300 000 рублей. Физические лица (а именно 337 человек) получили штрафы за первичное нарушение – 4 000 рублей, за повторное – 5 000 рублей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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