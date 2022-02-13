Количество подписчиков в соцсетях пострадавшей на Бали петербуженки побудило Беглова выделить ей деньги на лечение

Блогерша Полина Стрелец нуждается в финансовой помощи для продолжения лечения после столкновения водных скутеров на Бали. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что готов найти необходимую сумму для петербурженки в резервном фонде.

Сейчас Стрелец находится на аппарате ИВЛ после двух операций на Бали. Чтобы привести девушку в сознание, ей необходимо провести медицинскую эвакуацию, которая может стоить до 17 миллионов рублей. Беглов заверил, что найдет деньги.

Видимо, к оказанию «помощи» градоначальника подтолкнуло несколько десятков тысяч подписчиков у Стрелец в соцсетях. На подобные жесты в отношении медицинских работников Петербурга Беглов скупится, что не приближает кризис в системе здравоохранения Петербурга к разрешению.

Напомним, что с 2021 года петербургским врачам задерживают «ковидную часть» зарплаты. При этом Комитет по социальной политике уверяет, что нужное постановление еще не согласовано, а все федеральные выплаты приходят своевременно. Тем не менее, когда врачи хотят узнать о причинах задержки самостоятельно, Комитет финансов переключает их по нескольким телефонам.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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