Администрация города объявила о решении оказать помощь в транспортировке петербурженки Полины Стрелец с Бали, представляя это как собственное достижение и политическое решение.

В администрации Санкт-Петербурга тронулся вопрос с оказанием помощи Полине Стрелец – петербурженке, которая сильно пострадала во время отдыха на Бали и теперь ей необходима транспортировка в Россию.

Как сообщают в местном правительстве, на данный момент идет техническое согласование вылета специального рейса и ожидается разрешение на допуск бригады российских медиков к пострадавшим. Эти и многие вопросы взял на личный контроль губернатор Петербурга Александр Беглов.

Напомним, 24-летняя жительница Петербурга во время своего пребывания на Бали получила травмы при столкновении водных скутеров. В клинике города Денпасар ей провели две операции. Однако привести в сознание девушку так и не удалось. Теперь ей требуется медицинская эвакуация на родину. Ее стоимость составляет около 17 млн рублей. Медицинская страховка пострадавшей не предназначена на такие траты. Она смогла покрыть только часть расходов на лечение.

12 февраля вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова поручила организовать эвакуацию для пострадавшей. Тогда же Смольный начал работать над этим вопросом. Хотя до заявления Голиковой такой готовности он не демонстрировал. При том, что еще 28 января родные Полины просили о такой поддержке.

С публикации поста в социальных сетях с просьбой прошло более двух недель. Если бы у губернатора города была политическая воля, все это время девушка могла бы уже находиться на лечении у лучших докторов Москвы или Санкт-Петербурга.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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