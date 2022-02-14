В Петербурге значительно сократилось число больных «омикроном» детей

Подведены итоги двухнедельного дистанта, вводимого в Петербурге. На данный момент в Северной столице из карантина пока не вышло семьдесят пять классов из сорока школ. Такие данные сегодня привёл комитет по образованию.

Пока остаются закрытыми для приёма детей тридцать четыре группы в двадцати трёх детских садах. Напомним, что ещё неделей ранее не работало на сто групп больше, число дошкольных учреждений, где действовали карантинные ограничения, также было значительно выше – частично не принимали воспитанников шестьдесят восемь детсадов.

Согласно данным, приведённым вице-губернатором Ириной Потехиной, за две недели онлайн-обучения старшеклассников заболеваемость среди детей снизилась в полтора раза, число госпитализаций уменьшилось почти вдвое.

Заметно убавилось и количество учителей, ушедших на больничный – с пяти до трёх тысяч человек.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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