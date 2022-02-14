Снег, гололедица и потопы: петербуржцы столкнулись сразу с тремя напастями на городских улицах

На городской административный портал «Наш Санкт-Петербург» продолжают поступать жалобы горожан. Люди жалуются на неубранный снег, опасную гололедицу и огромные лужи талой воды. Синоптики прогнозируют плюсовую температуру и осадки в виде мокрого снега и дождя на протяжении всей недели, вплоть до выходных дней, когда в город вернутся морозы, вновь превратив подтаявший Петербург в ледяной каток. На сегодняшний день жители отдельных районов вынуждены сталкиваться сразу с тремя погодными вызовами одновременно из-за халатного отношения Комблага к своим обязанностям.

В понедельник в Петербург пришел теплый циклон «Вера». Однако не все горожане радуются потеплению. В ряде районов настроение горожан может быть сильно подпорчено прямо на выходе из дома. Ситуация с не вывезенным снегом, гололедицей и огромными лужами талых вод в городе остается крайне напряженной. И в то время, как одни горожане рискуют своим здоровьем на обледенелых тротуарах и дорогах, другие вынуждены практически вплавь перемещаться по своему району.

Например, в Выборгском районе у дома №14 по Приозерскому шоссе, ни разу не была произведена очистка внутридворового проезда и парковочных мест. Из-за этого там образовалась труднопроходимая колейность и снежные завалы, которые провоцируют автомобильные заторы и мешают свободному проходу пешеходов.

«Ежедневно в будни в детский сад по адресу Приозерское шоссе, 16к2+16к3 родители привозят и забирают детей, а ввиду того, что в проездах снег не убран, там создаются заторы и машины не могут проехать, при этом мешая пешеходам с маленькими детьми», — пишет Евгений Ш. в своей жалобе на портале «Наш Санкт-Петербург».

В Центральном районе другая беда – тротуары покрыты толстым слоем наледи, по которой тяжело передвигаться без риска для здоровья. Более того, судя по фотографиям, предоставленным Людмилой Л. в своей жалобе, сколотый с крыши лед коммунальными службами игнорируется.

А вот некоторым жителям приходится одновременно сталкиваться со всеми тремя погодными напастями.

Так, жителям Невского района в районе дома № 42 по улице Тельмана не повезло втройне. На внутридворовой территории из-за бездействия коммунальных служб присутствуют все насущные проблемы Петербурга – наледь, снег и талые воды. Жители сообщают, что данный участок опасен для всех: и для пешеходов, и для автомобилистов.

Судя по количеству жалоб на административном портале, Комблаг за весь снегоуборочный сезон 2021/2022 так и не смог взять ситуацию с погодными вызовами под контроль ни в одном из районов Петербурга. Неорганизованность, системные управленческие ошибки, отсутствие коммуникаций и откровенная халатность чиновников Смольного превратили жизнь простых петербуржцев в череду препятствий, начинающихся прямо на выходе из дома.

Напомним, в конце января из-за неудовлетворительной работы комитетов Смольного в направлении уборки улиц от снега и льда, петербургские блокадники призвали губернатора города Александра Беглова уйти в отставку.

Источник фото: Источник: gorod.gov.spb.ru

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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