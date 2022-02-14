Вишневский напомнил администрации губернатора Беглова о проблеме расселения очередников в Петербурге

Image 16+
Вишневский напомнил администрации губернатора Беглова о проблеме расселения очередников в Петербурге
Санкт-Петербург
Фото "Невские новости"

Проблема с реализацией социально-жилищной политики в Санкт-Петербурге никак не может решиться. Депутат Законодательного собрания Борис Вишневский акцентировал внимание на возмутительном случае – на решение вопроса о предоставлении жилья для семьи с ребенком-инвалидом ушло 10 лет. Ситуация сдвинулась с мертвой точки только благодаря поддержке парламентария. 

Ситуация является показателем того, насколько безразлично Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым относится к проблемам горожан. 

«Семья Ольги и Ивана Ч. получила от администрации Пушкинского района документы на новую квартиру и в течение месяца они туда переедут. Понадобилось десять лет (!), чтобы окончательно решить этот вопрос, обеспечить семью с ребенком-инвалидом пригодным для них жильем», - рассказал Вишневский в своем Telegram-канале.

Семья долгое время ютилась в крохотной комнате, родительница ребенка с ограниченными возможностями в отсутствии супруга не могла самостоятельно выводить подросшего сына-инвалида Андрея на прогулку. Администрация Петербурга никак не содействовала решению проблемного вопроса. 

«Теперь они получают квартиру в новом доме, где все приспособлено для таких семей. Несчетное число депутатских запросов, обращений, звонков, переговоров с чиновниками, огромная юридическая работа моего главного помощника Бориса Коваленко, занимавшегося этим вопросом — и результат достигнут», - поздравил семью парламентарий. 

Примечательно, что еще тысячи семей находятся в аналогичной ситуации. При властвовании главы региона Александра Беглова Санкт-Петербург занимает лидирующие позиции среди других российских регионов по числу людей, остро нуждающихся в улучшении жилищных условий. Губернатор, очевидно, не желает помогать своим горожанам. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Врачи госпитализировали жительницу Петербурга, потерявшую память в результате падения на голову глыбы льда

Сегодня, 15:33

Снег, гололедица и потопы: петербуржцы столкнулись сразу с тремя напастями на городских улицах

Сегодня, 13:16

В Санкт-Петербурге правоохранители наложили штраф на владельцев ночных увеселительных заведений и их клиентов

Вчера, 23:43

В Санкт-Петербурге часть тротуара на набережной Смоленки ушла под воду

Вчера, 21:33

В Ленинградской области полиция закрыла очередное подпольное казино

Вчера, 19:38

В Петербурге рабочий упал с ремонтируемого моста

Вчера, 19:13

Количество подписчиков в соцсетях пострадавшей на Бали петербуженки побудило Беглова выделить ей деньги на лечение

Вчера, 17:36

Спасение пострадавшей на Бали петербурженки сдвинулось у губернатора с мертвой точки только после вмешательства Голиковой

Вчера, 15:20

В Санкт-Петербурге школьник выстрелил в одноклассника из пневматического пистолета

Вчера, 11:48

Провалы Смольного обернулись всплеском заболеваемости COVID-19

12-02-2022, 19:38

На стройке в Пушкинском районе Санкт-Петербурга мигранта убило упавшим кирпичом

12-02-2022, 13:53

Смольный лишает художника студии ради друга Беглова

12-02-2022, 13:08

Доцента из Санкт-Петербурга судили за взяточничество

12-02-2022, 10:18

Мундеп Шапошников рассказал о работе «вхолостую» петербургских коммунальщиков

11-02-2022, 21:13

Полицейские Петербурга задержали иностранца, объявленного в международный розыск

11-02-2022, 20:53

Скорая помощь не смогла выехать из сугроба на улице Каховского в Петербурге

11-02-2022, 19:08

За полтора месяца до смерти Евгения Брик мечтала о поездке в Петербург

11-02-2022, 15:48

В Невском районе Санкт-Петербурга задержали налётчиков, укравших из магазина детские товары

11-02-2022, 13:48

Петербургские предприниматели устроят автопробег в поддержку Коновалова

11-02-2022, 12:58

Беглову посоветовали быть стойким в его борьбе с самым большим петербургским "ОПГ" в истории

10-02-2022, 23:53

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Неизвестные злоумышленники устроили диверсию против российских военных в Белоруссии
  • 12-02-2022, 14:48

Неизвестные злоумышленники устроили диверсию против российских военных в Белоруссии

Минувшей ночью неизвестные злоумышленники попытались устроить диверсию против российских военнослужащих, прибывших на учения в Республику Беларусь.

Полк имени Ахмата Кадырова замечен в нескольких километрах от границы Украины
  • Вчера, 09:13

Полк имени Ахмата Кадырова замечен в нескольких километрах от границы Украины

Недалеко от границы с Украиной на территории Белгородской области был замечен 141-й специальный моторизованный полк имени Ахмата Кадырова. Жители

Киев угрожает атаковать гражданские самолеты России у своих границ
  • 12-02-2022, 11:03

Киев угрожает атаковать гражданские самолеты России у своих границ

Киев пообещал задействовать развернутые на Донбассе комплексы «Бук-М1», С-125 и С-300 против российских гражданских самолетов, осуществляющих полеты

Провалы Смольного обернулись всплеском заболеваемости COVID-19
  • 12-02-2022, 19:38

Провалы Смольного обернулись всплеском заболеваемости COVID-19

Санкт-Петербург занимает лидирующие позиции в статистике по новым случаям заражениям коронавирусом. Обострение ситуации обусловлено несколькими

Скорая помощь не смогла выехать из сугроба на улице Каховского в Петербурге
  • 11-02-2022, 19:08

Скорая помощь не смогла выехать из сугроба на улице Каховского в Петербурге

В Санкт-Петербурге произошел очередной вклад «снежной мафии» в коллапс системы городского здравоохранения. Еще один инцидент произошел на улице

Мундеп Шапошников рассказал о работе «вхолостую» петербургских коммунальщиков
  • 11-02-2022, 21:13

Мундеп Шапошников рассказал о работе «вхолостую» петербургских коммунальщиков

Коммунальные службы Петербурга, далеко не всегда рационально используют снегоуборочную технику. Об этом в интервью СМИ заявил депутат МО Владимирский

Новости партнеров
Новости партнеров
Смольный лишает художника студии ради друга Беглова
  • 12-02-2022, 13:08

Смольный лишает художника студии ради друга Беглова

Комитет по культуре Смольного выселяет художника Валерия Гриднева из студии, которую он использовал для работы более 20 лет. По правилам, за три

Снег, гололедица и потопы: петербуржцы столкнулись сразу с тремя напастями на городских улицах
  • Сегодня, 13:16

Снег, гололедица и потопы: петербуржцы столкнулись сразу с тремя напастями на городских улицах

На городской административный портал «Наш Санкт-Петербург» продолжают поступать жалобы горожан. Люди жалуются на неубранный снег, опасную гололедицу

СП: 6-7 эсминцев НАТО, которые подойдут к Крыму, будут уничтожены с берега
  • 12-02-2022, 20:53

СП: 6-7 эсминцев НАТО, которые подойдут к Крыму, будут уничтожены с берега

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс усиливает свое присутствие в Черноморском регионе из-за действий России, которая наращивает военную

Российский фрегат нанес удар по американской подлодке
  • Вчера, 21:33

Российский фрегат нанес удар по американской подлодке

Американская подводная атомная лодка была подвержена атаке со стороны российских военных — указывается, что подлодка США намеренно вторглась в