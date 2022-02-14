Вишневский напомнил администрации губернатора Беглова о проблеме расселения очередников в Петербурге

Проблема с реализацией социально-жилищной политики в Санкт-Петербурге никак не может решиться. Депутат Законодательного собрания Борис Вишневский акцентировал внимание на возмутительном случае – на решение вопроса о предоставлении жилья для семьи с ребенком-инвалидом ушло 10 лет. Ситуация сдвинулась с мертвой точки только благодаря поддержке парламентария.

Ситуация является показателем того, насколько безразлично Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым относится к проблемам горожан.

«Семья Ольги и Ивана Ч. получила от администрации Пушкинского района документы на новую квартиру и в течение месяца они туда переедут. Понадобилось десять лет (!), чтобы окончательно решить этот вопрос, обеспечить семью с ребенком-инвалидом пригодным для них жильем», - рассказал Вишневский в своем Telegram-канале .

Семья долгое время ютилась в крохотной комнате, родительница ребенка с ограниченными возможностями в отсутствии супруга не могла самостоятельно выводить подросшего сына-инвалида Андрея на прогулку. Администрация Петербурга никак не содействовала решению проблемного вопроса.

«Теперь они получают квартиру в новом доме, где все приспособлено для таких семей. Несчетное число депутатских запросов, обращений, звонков, переговоров с чиновниками, огромная юридическая работа моего главного помощника Бориса Коваленко, занимавшегося этим вопросом — и результат достигнут», - поздравил семью парламентарий.

Примечательно, что еще тысячи семей находятся в аналогичной ситуации. При властвовании главы региона Александра Беглова Санкт-Петербург занимает лидирующие позиции среди других российских регионов по числу людей, остро нуждающихся в улучшении жилищных условий. Губернатор, очевидно, не желает помогать своим горожанам.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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