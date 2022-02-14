Врио главы Центрального района Федорова признала проблему с уборкой снега и наледи

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Врио главы Центрального района Федорова признала проблему с уборкой снега и наледи
Санкт-Петербург
Источник: vk.com/mytndvor

Временно исполняющая обязанности руководителя администрации Центрального района Санкт-Петербурга Елена Федорова проинспектировала дворы и улицы на предмет уборки от снега и наледи. По итогам проверки чиновница признала низкое качество проведенных работ и установила сроки устранения замечаний.

На пресс-конференции ТАСС 9 февраля заместитель главы администрации Центрального района Михаил Долгополый пообещал, что к концу недели все дворы района будут очищены от снега и наледи, однако к вечеру воскресенья осталось большое количество внутридомовых территорий, где работы проведены так и не были. В связи с этим активисты движения «Центральный район за комфортную среду обитания» составили список проблемных адресов и направили его председателю Жилищного комитета Олегу Зотову и вице-губернатору Анатолию Повелию.

Уже сегодня, 14 февраля, врио главы Центрального района Елена Федорова проверила качество уборки дворов и улиц, уделив особое внимание крышам жилых домов. По итогам инспекции чиновница признала работу коммунальных служб неудовлетворительной, а также поручила устранить все замечания в течение суток.

«Убрано было плохо. Составляем протоколы об административном правонарушении. Дальше будем разбираться», – заявила Федорова.

Однако очередные сроки, озвученные представителями местных властей, вновь могут быть сорваны, как уже неоднократно происходило на протяжении нынешней зимы. Ранее СМИ писали, что петербуржцы больше не верят обещаниям чиновников, касающимся уборки улиц Северной столицы от снега и наледи. Еще в преддверии новогодних праздников глава Жилкома Зотов обещал, что город будет очищен к 00:00 1 января, однако в первый день года улицы и дворы остались завалены снегом. Позже в Смольном установили новый дедлайн на конец января, но с началом февраля проблемы с уборкой сохранились. После проверки Московского, Пушкинского и Красносельского районов 5 февраля Олег Зотов поручил привести все дворы в порядок «до конца следующей недели», но и эта задача не была выполнена.

Напомним, системный кризис в сфере жилищно-коммунального хозяйства Северной столицы начался с приходом первых снегопадов в конце ноября прошлого года. Администрация города под управлением губернатора Александра Беглова не смогла подготовить коммунальщиков к зимнему сезону, не оснастив городские службы необходимым количеством спецтехники и рабочей силы. В результате уже третий месяц в Петербурге продолжается снежный коллапс, а уставшие от бездействия властей горожане требуют немедленной отставки главы региона.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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