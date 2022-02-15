Прокуратурой Санкт-Петербурга внесено 45 представлений за травмы, полученные из-за недоработок коммунальщиков

За свои ошибки ответят дорожные и коммунальные, а также управляющие компании.

По информации, распространенной пресс-секретарем Генеральной прокуратуры, надзорное ведомство внесло сорок пять представлений по отношению к чиновникам управляющих компаний, коммунальных и дорожных служб, чьи недоработки и ошибки привели к травмам петербуржцев.

Случайные люди страдали от падений сосулек и наледи с многоэтажных домов, а также не могли удержать равновесие на скользких от гололеда тротуарах и дорогах. В первую очередь, под санкции попадают руководители предприятий, в сфере ответственности которых располагались места, где горожане получали травмы.

Внимание прокуратуры уже привело к положительному эффекту. Все компании, привлеченные к ответственности, тут же приводили подотчетные зоны в надлежащий вид: дорожное покрытие и тротуары зачищаются ото льда, посыпаются песком, с крыш удаляют сосульки и наледь.

А ведь только за начавшийся год уже были смертельные случаи и тяжелые травмы по причине падения кусков льда с крыш многоэтажных домов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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