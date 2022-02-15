В Санкт-Петербурге появиться еще один больничный корпус-трансформер

Во время эпидемии здесь принимают больных КОВИД-19, а после нее пациентов с инсультами и инфарктами.

На территории Александровской больницы начаты масштабные строительные работы. Здесь начали возводить новый корпус-трансформер. На территории больниц Северной столицы это уже третье подобное сооружение. Его особенность заключается в том, что, пока в мире пандемия коронавируса, он будет представлять собой инфекционное ковидное отделение. Когда человечество справится с этой напастью, его перепрофилируют для приема больных с инфарктом и инсультом.

Как рассказал корреспондентам Юрий Линец, главврач Александровской больницы, данный корпус-трансформер после вероятной победы над коронавирусом станет первым в Санкт-Петербурге специализированным центром лечения сосудистых патологий, который располагается не на базе неврологий и кардиологий, а в отдельном, специально под эту задачу спроектированном здании.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей