Экс-депутат Уткина обвинила Беглова в равнодушии к исторической застройке Петербурга

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Экс-депутат Уткина обвинила Беглова в равнодушии к исторической застройке Петербурга
Санкт-Петербург
Фото: vk.com/spb_vesna

Губернатор Северной столицы Александр Беглов не является истинным петербуржцем, так как ему абсолютно все равно на будущее города. К соответствующему выводу пришла бывший мундеп Светлана Уткина.

По ее словам, градоначальнику не интересно управлять городом. Экс-депутат обвинила Беглова в равнодушии к исторической застройке Петербурга.

«Я родилась в Ленинграде, живу в Петербурге, я вижу, что этот человек (Беглов. - прим. ред.) делает, из года в год одно и то же. То у нас Мефистофеля уничтожили, то достаточно открыть новости - ВНИИБ, то да се. Все, что было хорошего, постепенно уничтожается, потому что ему наплевать на этот город. Человек здесь практически не жил. У него какие-то другие, наверное, интересы», - подчеркнула она.

Известно, что в январе в городе на Неве неудачно стартовала мусорная реформа. Беглов запустил ее в праздничные дни, не позаботившись о поэтапном плавном введении. Это привело к тому, что с начала нового года перестали нормально вывозить отходы, а контейнерные площадки превратились свалки. НЭО так и не удалось стабилизировать ситуацию.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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