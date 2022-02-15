Новое приложение Смольного для разрешений на строительство может принести петербуржцам одни проблемы

Местные чиновники кажется уже не способны привнести новые технологии в Северную столицу. Все попытки администрации Петербурга принести пользу городу заканчиваются плачевно.

Смольный запустил в Петербурге электронный реестр разрешений на строительство. Местные жители отнеслись к нему со скепсисом.

До нововведений Смольного в распоряжение петербуржцев была только общая информация о строительстве, в которую вошла дата выдачи разрешения, сроки действия, адрес, компания и название объекта. Теперь же местные жители могут воспользоваться полными сведениями о будущем объекте. Именно такие нововведения хотят внести чиновники с внедрением электронного реестра.

Петербуржцы в штыки восприняли новое приложение Смольного. Это связанно с тем, что государственные интернет-сервисы Петербурга до сих пор выглядят уродливо и неудобны в пользовании. При этом именно на них начнет действовать новый сервис.

Смольный кажется намеренно осложняет жизнь петербуржцам своими нововведениями. К примеру, сервисы, созданные для упрощение работы бизнеса в Петербурге, лишь его затормозили. Одно только заявление на проведение аукциона по продаже земли будет рассматриваться около 55 дней. При этом в Московской области его обрабатывают максимум за 15 суток.

Технологические нововведения Смольного справедливо вызывают недоверие со стороны местных жителей. Петербуржцы уже знают, чего стоит ожидать от Смольного и поэтому опасаются изменений. К примеру, схема размещения НТО, которая располагается на сайте профильного комитета, превратилась в непонятный коллаж из множества таблиц, разбитых по районам. Таким образам предприниматели вынуждены самостоятельно искать свободные локации и уже затем посещать фактические адреса.

На данный момент разработки Смольного только ухудшают жизнь петербуржцев. Новый сервис может повторить ошибки предшественников.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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