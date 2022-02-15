Представители компании «Лидер» предпочли уклониться от ответа на вопрос журналистов о строительстве зоопарка в промзоне «Горская»

Image 16+
Представители компании «Лидер» предпочли уклониться от ответа на вопрос журналистов о строительстве зоопарка в промзоне «Горская»
Санкт-Петербург
Фото: gov.spb.ru

Многочисленные заявки и запросы СМИ к УК «Лидер» были проигнорированы подрядчиком. В компании отказываются давать комментарии по поводу возможных строительных работ. При этом местные власти уже подготавливаются проект к запуску. 

Журналисты издания «Ленньюз» попытались дозвониться в офис компании «Лидер» и задать несколько вопросов о строительстве на территории «Горской» зоопарка с дельфинарием. На другом конце провода упорно продолжали бросать трубку. 

О совместных планах «Лидера» и Смольного на строительство зоопарка с дельфинарием стало известно в прошлом году. Новые объекты появятся на территории бывшей промзоны «Горская» в Лисьем Носу. Чиновники уверяют, что зоопарк с дельфинарием станут возможным «местом притяжения туристов». Вот только с большой долей вероятности проекты могут не окупиться и даже нанести городской казне серьезный удар.

Основные трудности в работе будущего зоопарка могут быть связаны с неудачным расположением. Так, местные жители и гости города скорей посетят привычный Ленинградский зоопарк в центре, чем новый – на окраине. 

Другой преградой на пути нормальной работы зоопарка стал запрет вылова китообразных. Президент России Владимир Путин уже высказывался негативно по поводу вылова млекопитающих. Однако журналисты «Ленньюз» выяснили, что Смольный собирается идти до конца в строительстве проекта. Вместе с этим зоозащитники и неравнодушные россияне поддержали инициативу Путина. 

Строительство зверинца может поставить под вопрос в целом реконструкцию промзоны «Горская».  Журналисты в свою очередь написали запрос в компанию «Лидер» для того, чтобы узнать интересует ли вообще подрядчиков недовольство экологов и законопроект, который может нанести серьезный ущерб бюджету Петербурга.

В данный момент журналисты все еще ожидают ответа на запрос о будущем проекте. Стоит напомнить, что по закону компания должна ответить работникам СМИ уже в течение семи дней.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
В Санкт-Петербурге появиться еще один больничный корпус-трансформер

Сегодня, 19:53

Представители компании «Лидер» предпочли уклониться от ответа на вопрос журналистов о строительстве зоопарка в промзоне «Горская»

Сегодня, 19:23

Прокуратурой Санкт-Петербурга внесено 45 представлений за травмы, полученные из-за недоработок коммунальщиков

Сегодня, 18:13

Экс-депутат Уткина обвинила Беглова в равнодушии к исторической застройке Петербурга

Сегодня, 15:36

Петербургский полицейский задержан за превышение полномочий и незаконное применение электрошокера

Сегодня, 15:03

Врио главы Центрального района Федорова признала проблему с уборкой снега и наледи

Вчера, 19:11

В Петербурге значительно сократилось число больных «омикроном» детей

Вчера, 17:48

Вишневский напомнил администрации губернатора Беглова о проблеме расселения очередников в Петербурге

Вчера, 16:02

Врачи госпитализировали жительницу Петербурга, потерявшую память в результате падения на голову глыбы льда

Вчера, 15:33

Снег, гололедица и потопы: петербуржцы столкнулись сразу с тремя напастями на городских улицах

Вчера, 13:16

В Санкт-Петербурге правоохранители наложили штраф на владельцев ночных увеселительных заведений и их клиентов

13-02-2022, 23:43

В Санкт-Петербурге часть тротуара на набережной Смоленки ушла под воду

13-02-2022, 21:33

В Ленинградской области полиция закрыла очередное подпольное казино

13-02-2022, 19:38

В Петербурге рабочий упал с ремонтируемого моста

13-02-2022, 19:13

Количество подписчиков в соцсетях пострадавшей на Бали петербуженки побудило Беглова выделить ей деньги на лечение

13-02-2022, 17:36

Спасение пострадавшей на Бали петербурженки сдвинулось у губернатора с мертвой точки только после вмешательства Голиковой

13-02-2022, 15:20

В Санкт-Петербурге школьник выстрелил в одноклассника из пневматического пистолета

13-02-2022, 11:48

Провалы Смольного обернулись всплеском заболеваемости COVID-19

12-02-2022, 19:38

На стройке в Пушкинском районе Санкт-Петербурга мигранта убило упавшим кирпичом

12-02-2022, 13:53

Смольный лишает художника студии ради друга Беглова

12-02-2022, 13:08

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Полк имени Ахмата Кадырова замечен в нескольких километрах от границы Украины
  • 13-02-2022, 09:13

Полк имени Ахмата Кадырова замечен в нескольких километрах от границы Украины

Недалеко от границы с Украиной на территории Белгородской области был замечен 141-й специальный моторизованный полк имени Ахмата Кадырова. Жители

КНР прокомментировала инцидент на учениях с подлодкой ВМС США вблизи Курил
  • Сегодня, 15:03

КНР прокомментировала инцидент на учениях с подлодкой ВМС США вблизи Курил

Китайские обозреватели прокомментировали незаконное вторжение американской атомной подлодки в российские территориальные воды вблизи Курил. По мнению

Стрелков: Украина успешно разминировала подступы к границе ДНР и готовится к прорыву
  • Вчера, 13:23

Стрелков: Украина успешно разминировала подступы к границе ДНР и готовится к прорыву

Украина, похоже, не отказалась от идеи силового наступления на позиции самопровозглашенных республик Донбасса. Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков

Экс-депутат Уткина обвинила Беглова в равнодушии к исторической застройке Петербурга
  • Сегодня, 15:36

Экс-депутат Уткина обвинила Беглова в равнодушии к исторической застройке Петербурга

Губернатор Северной столицы Александр Беглов не является истинным петербуржцем, так как ему абсолютно все равно на будущее города. К соответствующему

Вишневский напомнил администрации губернатора Беглова о проблеме расселения очередников в Петербурге
  • Вчера, 16:02

Вишневский напомнил администрации губернатора Беглова о проблеме расселения очередников в Петербурге

Проблема с реализацией социально-жилищной политики в Санкт-Петербурге никак не может решиться. Депутат Законодательного собрания Борис Вишневский

Снег, гололедица и потопы: петербуржцы столкнулись сразу с тремя напастями на городских улицах
  • Вчера, 13:16

Снег, гололедица и потопы: петербуржцы столкнулись сразу с тремя напастями на городских улицах

На городской административный портал «Наш Санкт-Петербург» продолжают поступать жалобы горожан. Люди жалуются на неубранный снег, опасную гололедицу

Новости партнеров
Новости партнеров
Врио главы Центрального района Федорова признала проблему с уборкой снега и наледи
  • Вчера, 19:11

Врио главы Центрального района Федорова признала проблему с уборкой снега и наледи

Временно исполняющая обязанности руководителя администрации Центрального района Санкт-Петербурга Елена Федорова проинспектировала дворы и улицы на

Правозащитники ФБР обратили внимание на тяжелую жизнь юных американцев во взрослых тюрьмах
  • Сегодня, 12:04

Правозащитники ФБР обратили внимание на тяжелую жизнь юных американцев во взрослых тюрьмах

Фонд борьбы с репрессиями, основанный бизнесменом Евгением Пригожиным, обратил внимание общественности на ужасное обращение с детьми в американских

Представители компании «Лидер» предпочли уклониться от ответа на вопрос журналистов о строительстве зоопарка в промзоне «Горская»
  • Сегодня, 19:23

Представители компании «Лидер» предпочли уклониться от ответа на вопрос журналистов о строительстве зоопарка в промзоне «Горская»

Многочисленные заявки и запросы СМИ к УК «Лидер» были проигнорированы подрядчиком. В компании отказываются давать комментарии по поводу возможных

СП: 6-7 эсминцев НАТО, которые подойдут к Крыму, будут уничтожены с берега
  • 12-02-2022, 20:53

СП: 6-7 эсминцев НАТО, которые подойдут к Крыму, будут уничтожены с берега

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс усиливает свое присутствие в Черноморском регионе из-за действий России, которая наращивает военную