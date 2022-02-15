Представители компании «Лидер» предпочли уклониться от ответа на вопрос журналистов о строительстве зоопарка в промзоне «Горская»

Многочисленные заявки и запросы СМИ к УК «Лидер» были проигнорированы подрядчиком. В компании отказываются давать комментарии по поводу возможных строительных работ. При этом местные власти уже подготавливаются проект к запуску.

Журналисты издания «Ленньюз» попытались дозвониться в офис компании «Лидер» и задать несколько вопросов о строительстве на территории «Горской» зоопарка с дельфинарием. На другом конце провода упорно продолжали бросать трубку.

О совместных планах «Лидера» и Смольного на строительство зоопарка с дельфинарием стало известно в прошлом году. Новые объекты появятся на территории бывшей промзоны «Горская» в Лисьем Носу. Чиновники уверяют, что зоопарк с дельфинарием станут возможным «местом притяжения туристов». Вот только с большой долей вероятности проекты могут не окупиться и даже нанести городской казне серьезный удар.

Основные трудности в работе будущего зоопарка могут быть связаны с неудачным расположением. Так, местные жители и гости города скорей посетят привычный Ленинградский зоопарк в центре, чем новый – на окраине.

Другой преградой на пути нормальной работы зоопарка стал запрет вылова китообразных. Президент России Владимир Путин уже высказывался негативно по поводу вылова млекопитающих. Однако журналисты «Ленньюз» выяснили, что Смольный собирается идти до конца в строительстве проекта. Вместе с этим зоозащитники и неравнодушные россияне поддержали инициативу Путина.

Строительство зверинца может поставить под вопрос в целом реконструкцию промзоны «Горская». Журналисты в свою очередь написали запрос в компанию «Лидер» для того, чтобы узнать интересует ли вообще подрядчиков недовольство экологов и законопроект, который может нанести серьезный ущерб бюджету Петербурга.

В данный момент журналисты все еще ожидают ответа на запрос о будущем проекте. Стоит напомнить, что по закону компания должна ответить работникам СМИ уже в течение семи дней.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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