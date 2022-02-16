В следующем году в Санкт-Петербурге начнут строить ветку метрополитена до Сосновой Поляны

Image 16+
В следующем году в Санкт-Петербурге начнут строить ветку метрополитена до Сосновой Поляны
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Длина этой части коричневой ветки – около 8 300 метров. Как рассказал корреспондентам представитель транспортного Комитета Санкт-Петербургского Правительства, этот участок будет включать в себя такие станции метрополитена, как «Петергофское шоссе», «Улица Доблести», «Брестская».

Кстати, проект, согласно которому будут проводить работы по планировке территории, начиная от станции метрополитена «Казаковская», контролирующие органы утвердили. В настоящее время специалисты работают над проектной документацией для продления Красносельско-Калининской линии.

Санкт-Петербургский градоначальник в одном из своих выступлений сказал, что Правительство города старается делать все для дальнейшего уверенного развития метрополитена. Сейчас уже подписан и выполняется контракт с компанией «Метрострой Северной столицы», которая обязалась возвести еще 37 различных инфраструктурных объектов подземки. Город выделяет на эти работы больше, чем 602 000 000 000 рублей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Новое приложение Смольного для разрешений на строительство может принести петербуржцам одни проблемы

Вчера, 22:16

В Санкт-Петербурге появиться еще один больничный корпус-трансформер

Вчера, 19:53

Представители компании «Лидер» предпочли уклониться от ответа на вопрос журналистов о строительстве зоопарка в промзоне «Горская»

Вчера, 19:23

Прокуратурой Санкт-Петербурга внесено 45 представлений за травмы, полученные из-за недоработок коммунальщиков

Вчера, 18:13

Экс-депутат Уткина обвинила Беглова в равнодушии к исторической застройке Петербурга

Вчера, 15:36

Петербургский полицейский задержан за превышение полномочий и незаконное применение электрошокера

Вчера, 15:03

Врио главы Центрального района Федорова признала проблему с уборкой снега и наледи

14-02-2022, 19:11

В Петербурге значительно сократилось число больных «омикроном» детей

14-02-2022, 17:48

Вишневский напомнил администрации губернатора Беглова о проблеме расселения очередников в Петербурге

14-02-2022, 16:02

Врачи госпитализировали жительницу Петербурга, потерявшую память в результате падения на голову глыбы льда

14-02-2022, 15:33

Снег, гололедица и потопы: петербуржцы столкнулись сразу с тремя напастями на городских улицах

14-02-2022, 13:16

В Санкт-Петербурге правоохранители наложили штраф на владельцев ночных увеселительных заведений и их клиентов

13-02-2022, 23:43

В Санкт-Петербурге часть тротуара на набережной Смоленки ушла под воду

13-02-2022, 21:33

В Ленинградской области полиция закрыла очередное подпольное казино

13-02-2022, 19:38

В Петербурге рабочий упал с ремонтируемого моста

13-02-2022, 19:13

Количество подписчиков в соцсетях пострадавшей на Бали петербуженки побудило Беглова выделить ей деньги на лечение

13-02-2022, 17:36

Спасение пострадавшей на Бали петербурженки сдвинулось у губернатора с мертвой точки только после вмешательства Голиковой

13-02-2022, 15:20

В Санкт-Петербурге школьник выстрелил в одноклассника из пневматического пистолета

13-02-2022, 11:48

Провалы Смольного обернулись всплеском заболеваемости COVID-19

12-02-2022, 19:38

На стройке в Пушкинском районе Санкт-Петербурга мигранта убило упавшим кирпичом

12-02-2022, 13:53

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Полк имени Ахмата Кадырова замечен в нескольких километрах от границы Украины
  • 13-02-2022, 09:13

Полк имени Ахмата Кадырова замечен в нескольких километрах от границы Украины

Недалеко от границы с Украиной на территории Белгородской области был замечен 141-й специальный моторизованный полк имени Ахмата Кадырова. Жители

КНР прокомментировала инцидент на учениях с подлодкой ВМС США вблизи Курил
  • Вчера, 15:03

КНР прокомментировала инцидент на учениях с подлодкой ВМС США вблизи Курил

Китайские обозреватели прокомментировали незаконное вторжение американской атомной подлодки в российские территориальные воды вблизи Курил. По мнению

Стрелков: Украина успешно разминировала подступы к границе ДНР и готовится к прорыву
  • 14-02-2022, 13:23

Стрелков: Украина успешно разминировала подступы к границе ДНР и готовится к прорыву

Украина, похоже, не отказалась от идеи силового наступления на позиции самопровозглашенных республик Донбасса. Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков

Экс-депутат Уткина обвинила Беглова в равнодушии к исторической застройке Петербурга
  • Вчера, 15:36

Экс-депутат Уткина обвинила Беглова в равнодушии к исторической застройке Петербурга

Губернатор Северной столицы Александр Беглов не является истинным петербуржцем, так как ему абсолютно все равно на будущее города. К соответствующему

Вишневский напомнил администрации губернатора Беглова о проблеме расселения очередников в Петербурге
  • 14-02-2022, 16:02

Вишневский напомнил администрации губернатора Беглова о проблеме расселения очередников в Петербурге

Проблема с реализацией социально-жилищной политики в Санкт-Петербурге никак не может решиться. Депутат Законодательного собрания Борис Вишневский

Снег, гололедица и потопы: петербуржцы столкнулись сразу с тремя напастями на городских улицах
  • 14-02-2022, 13:16

Снег, гололедица и потопы: петербуржцы столкнулись сразу с тремя напастями на городских улицах

На городской административный портал «Наш Санкт-Петербург» продолжают поступать жалобы горожан. Люди жалуются на неубранный снег, опасную гололедицу

Новости партнеров
Новости партнеров
Врио главы Центрального района Федорова признала проблему с уборкой снега и наледи
  • 14-02-2022, 19:11

Врио главы Центрального района Федорова признала проблему с уборкой снега и наледи

Временно исполняющая обязанности руководителя администрации Центрального района Санкт-Петербурга Елена Федорова проинспектировала дворы и улицы на

Новое приложение Смольного для разрешений на строительство может принести петербуржцам одни проблемы
  • Вчера, 22:16

Новое приложение Смольного для разрешений на строительство может принести петербуржцам одни проблемы

Местные чиновники кажется уже не способны привнести новые технологии в Северную столицу. Все попытки администрации Петербурга принести пользу городу

Представители компании «Лидер» предпочли уклониться от ответа на вопрос журналистов о строительстве зоопарка в промзоне «Горская»
  • Вчера, 19:23

Представители компании «Лидер» предпочли уклониться от ответа на вопрос журналистов о строительстве зоопарка в промзоне «Горская»

Многочисленные заявки и запросы СМИ к УК «Лидер» были проигнорированы подрядчиком. В компании отказываются давать комментарии по поводу возможных

Правозащитники ФБР обратили внимание на тяжелую жизнь юных американцев во взрослых тюрьмах
  • Вчера, 12:04

Правозащитники ФБР обратили внимание на тяжелую жизнь юных американцев во взрослых тюрьмах

Фонд борьбы с репрессиями, основанный бизнесменом Евгением Пригожиным, обратил внимание общественности на ужасное обращение с детьми в американских