В следующем году в Санкт-Петербурге начнут строить ветку метрополитена до Сосновой Поляны

Длина этой части коричневой ветки – около 8 300 метров. Как рассказал корреспондентам представитель транспортного Комитета Санкт-Петербургского Правительства, этот участок будет включать в себя такие станции метрополитена, как «Петергофское шоссе», «Улица Доблести», «Брестская».

Кстати, проект, согласно которому будут проводить работы по планировке территории, начиная от станции метрополитена «Казаковская», контролирующие органы утвердили. В настоящее время специалисты работают над проектной документацией для продления Красносельско-Калининской линии.

Санкт-Петербургский градоначальник в одном из своих выступлений сказал, что Правительство города старается делать все для дальнейшего уверенного развития метрополитена. Сейчас уже подписан и выполняется контракт с компанией «Метрострой Северной столицы», которая обязалась возвести еще 37 различных инфраструктурных объектов подземки. Город выделяет на эти работы больше, чем 602 000 000 000 рублей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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