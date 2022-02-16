Политолог Самонкин возмущен наплевательским отношением Смольного к судьбе пострадавшей на Бали петербурженки

Политолог Юрий Самонкинраскритиковал власти Петербурга за наплевательское отношение к судьбе блогерши Полины Стрелец, которая пострадала во время отдыха на индонезийском острове Бали. Он подчеркнул, что только Москва смогла урегулировать ситуацию и доставить девушку на родину.

Напомним, девушка получила тяжелые травмы в аварии на гидромотоцикле. Медики провели ряд хирургических вмешательств и подключили ее к аппарату ИВЛ. Средств медицинской страховки не хватило. Тогда петербургские власти пообещали взять транспортировку девушки из Индонезии на себя. Однако СМИ сообщали, что решение было принято спустя аж месяц, а родители пострадавшей не могли достучаться до Смольного.

Самонкин в интервью с корреспондентом Peterburg News отметил, что всю необходимую помощь Смольный должен был оказать сразу, однако этого не произошло и вопрос решила Москва.

«Решение принял по этому вопросу не Санкт-Петербург, а федеральный центр в лице Москвы, подключился Минздрав России, Голикова, Государственная Дума, эти органы власти теперь будут курировать этот вопрос, чтобы он окончательно закрылся. Но не Санкт-Петербург, что возмущает. Петербург отреагировал на эту ситуацию гораздо позже», — заключил он.

Самонкин заключил, что девушка могла погибнуть, а возникновение самой ситуации является показательным примером уровня вовлеченности Смольного в состояние россиян, находящихся за пределами страны.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей