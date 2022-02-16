Смольный решил пополнить бюджет Петербурга за счет автомобилистов

В Петербурге ограничат парковку в жилых зонах. Чиновники считают, что это поможет коммунальщикам качественнее убирать территории. Однако пресс-служба Смольного пока не рассказала, каким образом городские власти собираются проводить обновления.

Олег Зотов, руководитель Жилкомитета, в беседе с представителями СМИ сказал, что именно водители и их оставленные на обочинах и во дворах автомобили являются причиной неубранных сугробов в городе. Чтобы освободить территории от транспорта, Смольный установит запрещающие парковку по четным и нечетным числам знаки. В таком случае жителям придется оставлять свои автомобили в соседних дворах.

Команда губернатора Александра Беглова пока лишь заявила о своих намерениях. Некоторые водители уже стали задаваться вопросом, как это поможет. Ведь снегопад накрывает весь город, а не локальные точки. Вероятно, Смольному потребуется разработать проект, территориальную схему и режим уборки дворов и улицы. Однако работы еще не начаты. К тому же ранее представитель Комитета по благоустройству признал, что коммунальщикам Смольного не хватает финансирования, чтобы привлекать на работу больше дворников и закупать новую уборочную технику. Поэтому возникает вопрос, как перепаркованные гражданские автомобили помогут коммунальным службам, если у последних нет ресурсов, чтобы качественно работать.

К тому же жители не понимают, когда им придется выполнять новые правила. Смольный не называет сроки реализации этих планов. Однако есть мнение, что это произойдет нескоро, так как в Петербурге находится 47 тысяч домов с прилегающими территориями, а это громадное количество. Так, Смольный устанавливал в течение трех лет всего два светофора в Кронштадте.

Некоторые считают, что эти планы властей не сделают уборку города качественнее, однако пополнят бюджет Петербурга поступлениями от новых штрафов.

Ранее губернатор Беглов указал чиновникам, что им следует разработать проект по увеличению объема городской казны на сумму до 1 триллиона рублей к 2024 году. Вероятно, госслужащие пошли простым путем и просто увеличили прежние штрафы и создали новые ограничения, а не стали вкладывать в экономику или привлекать в город инвесторов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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