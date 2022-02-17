С 21.02.2022 года в Санкт-Петербурге уберут ограничения плановой медицинской помощи и профосмотров

Медицинская помощь будет оказываться в полном объеме всем возрастным категориям.

По информации, обнародованной пресс-секретарем Санкт-Петербургского управления Роспотребнадзора, Наталия Башкетова распорядилась убрать запреты осуществления диспансеризации, плановой медицинской помощи, профосмотров, начиная с 21.02.2022 года.

Среди жителей Северной столицы отмечается стабилизация количества новых инфицированных. На текущей неделе отмечается снижение их числа на 4%, если сравнивать с предыдущей декадой.

Этот запрет власти Санкт-Петербурга ввели еще 21.01.2022 года. При этом ограничения не коснулись ни одной из разновидностей услуг, оказываемых частными либо корпоративными медицинскими учреждениями, стоматологическими больницами, женскими консультациями.

Эпидемическая ситуация в Северной столице продолжает оставаться угрожающей. Если накануне новых случаев инфицирования было всего 7 091, то за прошедшие сутки их число возросло до 17 151.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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