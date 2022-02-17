ФАС приняла предложенную Барабанщиковым систему закупок школьного питания

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) изменила критерии выбора поставщика в пользу неценового показателя. Теперь он будет составлять 60% от итоговой оценки, тогда как ценовой критерий – 40%. Ранее такую систему предлагал экс-глава Управления соцпитания Петербурга (УСП) Алексей Барабанщиков, но в Смольном его идею проигнорировали.

«К сожалению, соотношение ценового и неценового критерия составляет 60 на 40, то есть, демпинг по-прежнему возможен, и мы видим, что многие частные комбинаты прибегают к этому варианту. А дальше получается, что, с одной стороны, бюджет экономит деньги, и это, конечно, хорошо, а с другой – это экономия в тарелке ребенка», - отметил Барабанщиков.

Из-за демпинга на торгах тендеры на поставку питания в социальные учреждения зачастую получали недобросовестные поставщики. Это вело к поставкам некачественных продуктов, нарушениям на пищеблоках и жалобам на питание со стороны детей и родителей.

В ФАС заявили, что в 2021 году в Петербурге были случаи, когда занижение начальной стоимости достигало 60%. В результате рынок школьного питания Северной столицы лишился более миллиарда рублей. Барабанщиков неоднократно призывал изменить критерии проведения торгов, чтобы обезопасить детей от некачественной еды.

«Конечно, какая-то экономия тут возможна, но дело в том, что в рекомендованной стоимости завтраков, обедов, рационов стоимость продуктов — это примерно 40% от общей стоимости. А остальное – это зарплаты персонала, закупка и амортизация дорогостоящего оборудования, логистика и так далее. На чем тут экономить?», - указал он.

В своей книге «Школьное питание. Вчера, сегодня, завтра!» Барабанщиков предлагал полностью исключить ценовой критерий, чтобы поставщики не могли манипулировать ценой в ущерб качеству. С таким предложением он обращался к властям Санкт-Петербурга, но тщетно.

Вместе с тем бывший глава УСП рассказывал о картельных сделках на рынке школьного питания и участии в них районных чиновников. Он критиковал Смольный за бездействие, что могло не понравиться губернатору Александру Беглову.

После одного из интервью Барабанщикова уволили с поста главы УСП и отправили в СИЗО. Против чиновника возбудили уголовное дело, которое журналисты назвали политически мотивированным. СМИ не исключают, что в этом могли быть замешаны лично глава Смольного и семья Захватовых.

Александр Захватов – давний друг Беглова, курирующий связи градоначальника с бизнесом. Его невестка, Инесса Захватова, ранее была связана с одним из крупнейших поставщиков соцпитания в Петербурге – «Фирмой Флоридан».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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