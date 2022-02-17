Петербуржцы хотят назвать неубранные от снега улицы «именем Беглова»

Image 16+
Петербуржцы хотят назвать неубранные от снега улицы «именем Беглова»
Санкт-Петербург
Фото: t.me/nedimonspbinf

Жители Санкт-Петербурга продолжают критиковать Смольный и губернатора Александра Беглова в связи с некачественной уборкой города от снега и наледи. Из-за гигантских гор грязного снега горожане с иронией предложили переименовать улицу Захарова в «проезд им. Беглова».

В Петербурге продолжается системный кризис жилищно-коммунальной сферы. Несмотря на затянувшуюся оттепель, коммунальные службы не могут справиться с последствиями снегопадов и расчистить улицы и дворы города. Администрация губернатора Александра Беглова, в свою очередь, демонстрирует неспособность организовать и проконтролировать процесс.

В связи с этим ежедневно в социальный сетях и телеграм-каналах публикуются фотографии заваленных снегом территорий и «колкие» комментариями с критикой в адрес чиновников и лично Александра Дмитриевича. Так, подписчица паблика «Протестный Петербург» прислала снимки с улицы Захарова, 16, где гора грязного снега оказалась выше припаркованных рядом автомобилей. По мнению жительницы города, улицу уже пора переименовать в проезд им. Беглова.

 

Напомним, снежный коллапс в Северной столице продолжается уже третий месяц, с конца ноября прошлого года. Ранее губернатор Беглов заявлял о готовности города к снежной зиме, однако во время первых снегопадов коммунальные службы продемонстрировали полную неспособность справиться с ситуацией. Во многом это связано с нехваткой специализированной техники, снегоплавильных установок и работников ручного труда, о чем Смольный не позаботился заранее, до наступления зимы. В результате Петербург по-прежнему остается в сугробах и наледи, что уже привело к росту количества автомобильных аварий и увеличению числа петербуржцев, пострадавших от падений на скользких тротуарах.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Смольный может "утонуть" в судебных исках от пострадавших петербуржцев

Вчера, 21:38

Петербуржцы хотят назвать неубранные от снега улицы «именем Беглова»

Вчера, 19:00

ФАС приняла предложенную Барабанщиковым систему закупок школьного питания

Вчера, 18:29

С 21.02.2022 года в Санкт-Петербурге уберут ограничения плановой медицинской помощи и профосмотров

Вчера, 18:08

Ургант в эфире Первого канала пошутил о «полном» коллективном иммунитете к COVID-19 в Петербурге

Вчера, 13:36

Политолог Самонкин возмущен наплевательским отношением Смольного к судьбе пострадавшей на Бали петербурженки

16-02-2022, 20:33

Бдительный таксист из Петербурга спас деньги пенсионера от мошенников

16-02-2022, 15:53

Смольный решил пополнить бюджет Петербурга за счет автомобилистов

16-02-2022, 12:47

В Петербурге заместителя генерального директора «Ленэнерго» обвинили в краже 165 миллионов рублей

16-02-2022, 11:48

В следующем году в Санкт-Петербурге начнут строить ветку метрополитена до Сосновой Поляны

16-02-2022, 00:23

Новое приложение Смольного для разрешений на строительство может принести петербуржцам одни проблемы

15-02-2022, 22:16

В Санкт-Петербурге появиться еще один больничный корпус-трансформер

15-02-2022, 19:53

Представители компании «Лидер» предпочли уклониться от ответа на вопрос журналистов о строительстве зоопарка в промзоне «Горская»

15-02-2022, 19:23

Прокуратурой Санкт-Петербурга внесено 45 представлений за травмы, полученные из-за недоработок коммунальщиков

15-02-2022, 18:13

Экс-депутат Уткина обвинила Беглова в равнодушии к исторической застройке Петербурга

15-02-2022, 15:36

Петербургский полицейский задержан за превышение полномочий и незаконное применение электрошокера

15-02-2022, 15:03

Врио главы Центрального района Федорова признала проблему с уборкой снега и наледи

14-02-2022, 19:11

В Петербурге значительно сократилось число больных «омикроном» детей

14-02-2022, 17:48

Вишневский напомнил администрации губернатора Беглова о проблеме расселения очередников в Петербурге

14-02-2022, 16:02

Врачи госпитализировали жительницу Петербурга, потерявшую память в результате падения на голову глыбы льда

14-02-2022, 15:33

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Военные РФ успешно захватили сверхсекретное оборудование с американской АПЛ Virginia
  • 16-02-2022, 11:13

Военные РФ успешно захватили сверхсекретное оборудование с американской АПЛ Virginia

Российские моряки смогли приватизировать сверхсекретное вооружение с американской подлодки «Вирджиния» — затопленное оборудование было обнаружено в

КНР прокомментировала инцидент на учениях с подлодкой ВМС США вблизи Курил
  • 15-02-2022, 15:03

КНР прокомментировала инцидент на учениях с подлодкой ВМС США вблизи Курил

Китайские обозреватели прокомментировали незаконное вторжение американской атомной подлодки в российские территориальные воды вблизи Курил. По мнению

Петербуржцы хотят назвать неубранные от снега улицы «именем Беглова»
  • Вчера, 19:00

Петербуржцы хотят назвать неубранные от снега улицы «именем Беглова»

Жители Санкт-Петербурга продолжают критиковать Смольный и губернатора Александра Беглова в связи с некачественной уборкой города от снега и наледи.

СП: Силы самообороны Донбасса прикроют боевые буряты
  • 16-02-2022, 12:38

СП: Силы самообороны Донбасса прикроют боевые буряты

Военные эксперты прокомментировали информацию о том, что в противостоянии на Донбассе может быть задействован отряд из снайперов-бурят. По словам

Sohu: Российская атомная подлодка у берегов США отрезвила Вашингтон
  • 15-02-2022, 16:43

Sohu: Российская атомная подлодка у берегов США отрезвила Вашингтон

Китайское издание Sohu сообщает, что появление российской атомной подлодки у побережья США заставило американцев отказаться от идеи предоставить

Экс-депутат Уткина обвинила Беглова в равнодушии к исторической застройке Петербурга
  • 15-02-2022, 15:36

Экс-депутат Уткина обвинила Беглова в равнодушии к исторической застройке Петербурга

Губернатор Северной столицы Александр Беглов не является истинным петербуржцем, так как ему абсолютно все равно на будущее города. К соответствующему

Новости партнеров
Новости партнеров
Новое приложение Смольного для разрешений на строительство может принести петербуржцам одни проблемы
  • 15-02-2022, 22:16

Новое приложение Смольного для разрешений на строительство может принести петербуржцам одни проблемы

Местные чиновники кажется уже не способны привнести новые технологии в Северную столицу. Все попытки администрации Петербурга принести пользу городу

Представители компании «Лидер» предпочли уклониться от ответа на вопрос журналистов о строительстве зоопарка в промзоне «Горская»
  • 15-02-2022, 19:23

Представители компании «Лидер» предпочли уклониться от ответа на вопрос журналистов о строительстве зоопарка в промзоне «Горская»

Многочисленные заявки и запросы СМИ к УК «Лидер» были проигнорированы подрядчиком. В компании отказываются давать комментарии по поводу возможных

Ургант в эфире Первого канала пошутил о «полном» коллективном иммунитете к COVID-19 в Петербурге
  • Вчера, 13:36

Ургант в эфире Первого канала пошутил о «полном» коллективном иммунитете к COVID-19 в Петербурге

Заявление Смольного и Комитета по здравоохранению Петербурга о стопроцентном коллективном иммунитете вызвало смех у Ивана Урганта. Телеведущий

Смольный решил пополнить бюджет Петербурга за счет автомобилистов
  • 16-02-2022, 12:47

Смольный решил пополнить бюджет Петербурга за счет автомобилистов

В Петербурге ограничат парковку в жилых зонах. Чиновники считают, что это поможет коммунальщикам качественнее убирать территории. Однако пресс-служба