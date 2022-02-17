Петербуржцы хотят назвать неубранные от снега улицы «именем Беглова»

Жители Санкт-Петербурга продолжают критиковать Смольный и губернатора Александра Беглова в связи с некачественной уборкой города от снега и наледи. Из-за гигантских гор грязного снега горожане с иронией предложили переименовать улицу Захарова в «проезд им. Беглова».

В Петербурге продолжается системный кризис жилищно-коммунальной сферы. Несмотря на затянувшуюся оттепель, коммунальные службы не могут справиться с последствиями снегопадов и расчистить улицы и дворы города. Администрация губернатора Александра Беглова, в свою очередь, демонстрирует неспособность организовать и проконтролировать процесс.

В связи с этим ежедневно в социальный сетях и телеграм-каналах публикуются фотографии заваленных снегом территорий и «колкие» комментариями с критикой в адрес чиновников и лично Александра Дмитриевича. Так, подписчица паблика «Протестный Петербург » прислала снимки с улицы Захарова, 16, где гора грязного снега оказалась выше припаркованных рядом автомобилей. По мнению жительницы города, улицу уже пора переименовать в проезд им. Беглова.

Напомним, снежный коллапс в Северной столице продолжается уже третий месяц, с конца ноября прошлого года. Ранее губернатор Беглов заявлял о готовности города к снежной зиме, однако во время первых снегопадов коммунальные службы продемонстрировали полную неспособность справиться с ситуацией. Во многом это связано с нехваткой специализированной техники, снегоплавильных установок и работников ручного труда, о чем Смольный не позаботился заранее, до наступления зимы. В результате Петербург по-прежнему остается в сугробах и наледи, что уже привело к росту количества автомобильных аварий и увеличению числа петербуржцев, пострадавших от падений на скользких тротуарах.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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