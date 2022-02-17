Смольный может "утонуть" в судебных исках от пострадавших петербуржцев

Подконтрольные Смольному ведомства могут "утонуть" в судебных исках. Причиной является неубранный снег на улицах Санкт-Петербурга.

Пресс-служба городской прокуратуры сообщила, что суд рассматривает дело о взыскании с ЖКС №2 Красногвардейского района 300 тысяч рублей в пользу 59-летней женщины, которая поскользнулась и упала. В результате инцидента она сломала руку. Причиной стала некачественная уборка снега.

Стоит отметить, что подведомственные Смольному за первую неделю февраля в судах потеряли около 2 млн рублей. Дела касались машин, которые повредились из-за падения льда. При этом проблема с уборкой снега не решается.

Несмотря на заявления губернатора Александра Беглова о готовности города к зимнему периоду, коммунальные службы не сумели справиться с последствиями непогоды. Это обернется тем, что Смольный может "утонуть" в судебных исках от пострадавших горожан.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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