Ургант в эфире Первого канала пошутил о «полном» коллективном иммунитете к COVID-19 в Петербурге

Image 16+
Ургант в эфире Первого канала пошутил о «полном» коллективном иммунитете к COVID-19 в Петербурге
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Заявление Смольного и Комитета по здравоохранению Петербурга о стопроцентном коллективном иммунитете вызвало смех у Ивана Урганта. Телеведущий поиронизировал по этому поводу на Первом канале. 

Ургант выразил удивление такой оперативной работе со стороны представителей власти Санкт-Петербурга и присвоил городу звание «иммунной столицы России». 

«И как только администрация все успевает? Получается, если Петербург, стал первым городом в мире, достигшем 100% иммунитета, то теперь Санкт-Петербург не только культурная, но и иммунная столица России!», – смеется телеведущий.

Зампредседателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана при этом добавил, что в статистику включены как переболевшие, так и вакцинированные жители города.

 

Уличили чиновников Смольного и администрацию губернатора Александра Беглова во лжи математики и журналисты. Ученый Алексей Куприянов указал, что отчеты властей строились на официальных данных о населении Петербурга. Также в документах упустили факт ревакцинации граждан. Журналисты же заявили о неправдоподобно высокой скорости достижения коллективного иммунитета на фоне кризиса в системе здравоохранения Петербурга.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Ургант в эфире Первого канала пошутил о «полном» коллективном иммунитете к COVID-19 в Петербурге

Сегодня, 13:36

Политолог Самонкин возмущен наплевательским отношением Смольного к судьбе пострадавшей на Бали петербурженки

Вчера, 20:33

Бдительный таксист из Петербурга спас деньги пенсионера от мошенников

Вчера, 15:53

Смольный решил пополнить бюджет Петербурга за счет автомобилистов

Вчера, 12:47

В Петербурге заместителя генерального директора «Ленэнерго» обвинили в краже 165 миллионов рублей

Вчера, 11:48

В следующем году в Санкт-Петербурге начнут строить ветку метрополитена до Сосновой Поляны

Вчера, 00:23

Новое приложение Смольного для разрешений на строительство может принести петербуржцам одни проблемы

15-02-2022, 22:16

В Санкт-Петербурге появиться еще один больничный корпус-трансформер

15-02-2022, 19:53

Представители компании «Лидер» предпочли уклониться от ответа на вопрос журналистов о строительстве зоопарка в промзоне «Горская»

15-02-2022, 19:23

Прокуратурой Санкт-Петербурга внесено 45 представлений за травмы, полученные из-за недоработок коммунальщиков

15-02-2022, 18:13

Экс-депутат Уткина обвинила Беглова в равнодушии к исторической застройке Петербурга

15-02-2022, 15:36

Петербургский полицейский задержан за превышение полномочий и незаконное применение электрошокера

15-02-2022, 15:03

Врио главы Центрального района Федорова признала проблему с уборкой снега и наледи

14-02-2022, 19:11

В Петербурге значительно сократилось число больных «омикроном» детей

14-02-2022, 17:48

Вишневский напомнил администрации губернатора Беглова о проблеме расселения очередников в Петербурге

14-02-2022, 16:02

Врачи госпитализировали жительницу Петербурга, потерявшую память в результате падения на голову глыбы льда

14-02-2022, 15:33

Снег, гололедица и потопы: петербуржцы столкнулись сразу с тремя напастями на городских улицах

14-02-2022, 13:16

В Санкт-Петербурге правоохранители наложили штраф на владельцев ночных увеселительных заведений и их клиентов

13-02-2022, 23:43

В Санкт-Петербурге часть тротуара на набережной Смоленки ушла под воду

13-02-2022, 21:33

В Ленинградской области полиция закрыла очередное подпольное казино

13-02-2022, 19:38

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Военные РФ успешно захватили сверхсекретное оборудование с американской АПЛ Virginia
  • Вчера, 11:13

Военные РФ успешно захватили сверхсекретное оборудование с американской АПЛ Virginia

Российские моряки смогли приватизировать сверхсекретное вооружение с американской подлодки «Вирджиния» — затопленное оборудование было обнаружено в

КНР прокомментировала инцидент на учениях с подлодкой ВМС США вблизи Курил
  • 15-02-2022, 15:03

КНР прокомментировала инцидент на учениях с подлодкой ВМС США вблизи Курил

Китайские обозреватели прокомментировали незаконное вторжение американской атомной подлодки в российские территориальные воды вблизи Курил. По мнению

Экс-депутат Уткина обвинила Беглова в равнодушии к исторической застройке Петербурга
  • 15-02-2022, 15:36

Экс-депутат Уткина обвинила Беглова в равнодушии к исторической застройке Петербурга

Губернатор Северной столицы Александр Беглов не является истинным петербуржцем, так как ему абсолютно все равно на будущее города. К соответствующему

Sohu: Российская атомная подлодка у берегов США отрезвила Вашингтон
  • 15-02-2022, 16:43

Sohu: Российская атомная подлодка у берегов США отрезвила Вашингтон

Китайское издание Sohu сообщает, что появление российской атомной подлодки у побережья США заставило американцев отказаться от идеи предоставить

Вишневский напомнил администрации губернатора Беглова о проблеме расселения очередников в Петербурге
  • 14-02-2022, 16:02

Вишневский напомнил администрации губернатора Беглова о проблеме расселения очередников в Петербурге

Проблема с реализацией социально-жилищной политики в Санкт-Петербурге никак не может решиться. Депутат Законодательного собрания Борис Вишневский

Новое приложение Смольного для разрешений на строительство может принести петербуржцам одни проблемы
  • 15-02-2022, 22:16

Новое приложение Смольного для разрешений на строительство может принести петербуржцам одни проблемы

Местные чиновники кажется уже не способны привнести новые технологии в Северную столицу. Все попытки администрации Петербурга принести пользу городу

Новости партнеров
Новости партнеров
Представители компании «Лидер» предпочли уклониться от ответа на вопрос журналистов о строительстве зоопарка в промзоне «Горская»
  • 15-02-2022, 19:23

Представители компании «Лидер» предпочли уклониться от ответа на вопрос журналистов о строительстве зоопарка в промзоне «Горская»

Многочисленные заявки и запросы СМИ к УК «Лидер» были проигнорированы подрядчиком. В компании отказываются давать комментарии по поводу возможных

Врио главы Центрального района Федорова признала проблему с уборкой снега и наледи
  • 14-02-2022, 19:11

Врио главы Центрального района Федорова признала проблему с уборкой снега и наледи

Временно исполняющая обязанности руководителя администрации Центрального района Санкт-Петербурга Елена Федорова проинспектировала дворы и улицы на

Смольный решил пополнить бюджет Петербурга за счет автомобилистов
  • Вчера, 12:47

Смольный решил пополнить бюджет Петербурга за счет автомобилистов

В Петербурге ограничат парковку в жилых зонах. Чиновники считают, что это поможет коммунальщикам качественнее убирать территории. Однако пресс-служба

Правозащитники ФБР обратили внимание на тяжелую жизнь юных американцев во взрослых тюрьмах
  • 15-02-2022, 12:04

Правозащитники ФБР обратили внимание на тяжелую жизнь юных американцев во взрослых тюрьмах

Фонд борьбы с репрессиями, основанный бизнесменом Евгением Пригожиным, обратил внимание общественности на ужасное обращение с детьми в американских