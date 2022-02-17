Ургант в эфире Первого канала пошутил о «полном» коллективном иммунитете к COVID-19 в Петербурге

Заявление Смольного и Комитета по здравоохранению Петербурга о стопроцентном коллективном иммунитете вызвало смех у Ивана Урганта. Телеведущий поиронизировал по этому поводу на Первом канале.

Ургант выразил удивление такой оперативной работе со стороны представителей власти Санкт-Петербурга и присвоил городу звание «иммунной столицы России».

«И как только администрация все успевает? Получается, если Петербург, стал первым городом в мире, достигшем 100% иммунитета, то теперь Санкт-Петербург не только культурная, но и иммунная столица России!», – смеется телеведущий.

Зампредседателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана при этом добавил, что в статистику включены как переболевшие, так и вакцинированные жители города.

Уличили чиновников Смольного и администрацию губернатора Александра Беглова во лжи математики и журналисты. Ученый Алексей Куприянов указал, что отчеты властей строились на официальных данных о населении Петербурга. Также в документах упустили факт ревакцинации граждан. Журналисты же заявили о неправдоподобно высокой скорости достижения коллективного иммунитета на фоне кризиса в системе здравоохранения Петербурга.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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