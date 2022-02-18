Жители Санкт-Петербурга, пострадавшие от сульфата бария, а также семьи погибших получат компенсацию

Губернатор Северной столицы издал распоряжение о выплатах выжившим пациентам ГКДЦ №1 и родне умерших.

Санкт-Петербургский градоначальник решил выделить из городской казны необходимый объем средств для выплат наследникам умерших от использования недостаточно очищенного контрастного вещества в ГКДЦ №1 в размере 1 000 000 рублей. Людям, которые в связи с этой процедурой стали инвалидами заплатят компенсацию по 500 000 рублей. Пациентам, здоровью которых был нанесен существенный вред получат по 300 000 рублей.

По информации, обнародованной пресс-секретарем городского Правительства, их специалисты разработали план оказания медицинской и социальной поддержки все, кто пострадал от неочищенного сульфата бария и ближайшим родственникам погибших.

Все им будет оказана экстренная психологическая, юридическая и социальная помощь.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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