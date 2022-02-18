Юрист Баханович критически отреагировала на законопроект о «голых в метро»

Чиновники Санкт-Петербурга занимаются имитацией бурной деятельности, предлагая законопроект по ужесточению наказания за различные правонарушения в метрополитене. Такое мнение выразила адвокат, общественный деятель Ирина Баханович.

В беседе с корреспондентом «Петербург Ньюс» она критически отреагировала на инициативу губернатора Северной столицы Александра Беглова с законопроектом, по которому в метро запретят разводить костры, гадать, попрошайничать, торговать, запускать дроны, находиться без обуви и одежды, а также в «пачкающей, зловонной одежде».

Юрист напомнила, что законопроект о «голых в метро» уже высмеял в эфире своего шоу телеведущий Иван Ургант. Она отметила, что инициатива в целом бесполезная, поскольку действующее законодательство итак предусматривает предлагаемые меры.

«Кроме смеха этот законопроект не вызывает больше ничего. У нас вроде и так голыми ходят только психически нездоровые люди. У нас есть статья в Кодексе административных правонарушений за мелкое хулиганство и другие статьи, которые могут сюда подойти. Зачем плодить эти бесполезные и ненужные никому законы?», — задалась вопросом Баханович.

По ее словам, этот курьезный законопроект под авторством петербургского градоначальника является ничем иным, как имитацией бурной деятельности. Она уверена, что они не принесут губернатору и его команде ничего, кроме насмешек.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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