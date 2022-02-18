Потепление и дожди ухудшат ситуацию с гололедицей на дорогах Петербурга

Дожди и мокрый снег с сильными порывами ветра атаковали Санкт-Петербург. Это может привести к усилению гололедицы на фоне некачественной уборки улиц города от снега и наледи.

Согласно данным «Яндекса», в Северной столице предположительно выпадет 2,4 миллиметра осадков. Температура воздуха в течение нескольких ближайших суток поднимется от 0 до +2 градусов.

Изменение погодных условий приведет к усилению кризиса жилищно-коммунальной сферы Северной столицы. По информации СМИ, администрация губернатора Александра Беглова не обеспечила городские службы достаточным количеством снегоуборочной техники. На протяжении трех месяцев жители города страдают из-за снежного коллапса – петербуржцы вынуждены самостоятельно очищать дворы Северной столицы от льда и снега.

Напомним, осенью глава региона Беглов утверждал, что Смольный успел подготовиться к приходу зимнего сезона, однако сотрудники коммунальных служб оказались не способны оперативно реагировать на системные городские проблемы. На данный момент ожидается увеличение числа ДТП на дорогах Петербурга.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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