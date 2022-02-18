Смольный выделяет огромный бюджет на «ледоколы», которые всё равно не спасут ситуацию с уборкой снега в Петербурге

Власти решили выделить финансы на технику, которые не спасут Санкт-Петербург от снежного кризиса.

Начальник управления по комплексной уборке и содержанию дорог комитета по благоустройству Петербурга Вадим Мизюкин на международном форуме ТАСС сообщил, что дворникам выделят дорогие инструменты.

Одна единица такой техники стоит порядка 100 тысяч рублей. Пока что дворники используют ломы.

Мизюкин также говорит, что новые устройства не уступают в эффективности ломам.

«Сама технология интересна, она перспективна, но с той скоростью, с какой они проходят ледяные образования, она немногим превышает лом, понятно здесь махать не нужно, а только везти тележку», - сказал он.

Выходит, что Смольный не сможет исправить ситуацию и город ждёт очередной снежный кризис.

Напомним о разговорах, что в городе «катастрофически» не хватает дворников, и, чтобы решить проблему необходимо подыскать ещё 12 тысяч работников. А пока что Смольный снова придумывает ненужные решения и тратит деньги впустую на новые ледоколы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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