В Кингисеппском районе Ленинградской области прошла массовая проверка строителей-мигрантов

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В Кингисеппском районе Ленинградской области прошла массовая проверка строителей-мигрантов
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Сегодня пресс-служба Главного управления Министерства внутренних дел по Петербургу и Ленинградской области сообщила о результатах рейда, проведённого с целью контроля соблюдения правил пребывания на территории России трудовыми мигрантами.

Для проведения проверки двух строительных городков, расположенных в Усть-Лужском поселении Ленобласти, миграционная служба задействовала спецполк регионального главка и ОМОН Росгвардии. Контроль за рейдом осуществлялся и с воздуха: в небо было поднято несколько квадрокоптеров.

Силовики проверили документы около четырёх сотен рабочих, трудящихся на местных стройках. Для семерых выявленных нарушителей российского миграционного законодательства разговор с правоохранителями закончился в отделении полиции составлением административных протоколов. Ещё семь человек в ходе проведения проверки были наказаны за нарушения правил дорожного движения.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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