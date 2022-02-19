Ленинградская область сообщила о готовности принять до полутора тысяч беженцев из Донбасса

В официальном Telegram-канале администрации Ленинградской области появилось сообщение о готовности властей региона разместить до полутора тысяч беженцев из самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Уведомлением, направленным в Министерство чрезвычайных ситуаций, руководство области известило ведомство о готовности приёма людей в два этапа.

Напомним, что ранее двадцать шесть регионов России также заявили о своих намерениях помочь прибывающим на территорию России жителям Донбасса. По некоторым данным, в нашей стране уже находится около тридцати тысяч человек, эвакуированных из ДНР и ЛНР.

При этом руководитель Роспотребнадзора Анна Попова обратилась ко временно исполняющему обязанности главы МЧС Александру Чуприяну с просьбой об освобождении от приёма беженцев Краснодарского и Ставропольского краёв, связав свою просьбу с приближающимся туристическим сезоном. Как заявила Попова, существуют риски распространения эпидемий в связи с распределением жителей Донбасса по территории страны.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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