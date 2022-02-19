Городской суд исключил НКО с иностранным финансированием из списка НКО с иностранным финансированием. Вот уж поистине наша страна является оплотом традиций! Как и в старые времена строгость законов России компенсируется необязательностью их исполнения!

Внимание! Внимание! Впервые в Российской Федерации!!! Петербургским городским судом принято решение об исключении НКО, получающего финансирование из-за рубежа, из списка НКО с иностранным финансированием.

Да, фонд «Гуманитарное действие» оказывает бесплатную помощь людям, страдающим зависимостью от употребления наркотических средств. Но, хотя дело, безусловно, благородное, однако закон заключается в том, что перед ним все равны. Почему о западных странах говорят, что в них главенствует право, а в Российской Федерации нет?

Все просто! Премьер-министр(!!!) Италии за подозрение в коррупции и неуплате налогов был лишен поста, причем дважды. От тюрьмы его спасли только преклонный возраст и удачно подвернувшаяся амнистия. А за неуплату налогов он получил обвинительный приговор и уплатил сполна все, что решил суд. В России было что-то подобное? Или все премьеры РФ были безгрешны? Даже те, при которых страна теряла по 1 000 000 жизней в год и уничтожались целые отрасли экономики?

Не должно быть исключений ни для артистов, ни для политиков, ни для НКО и тогда РФ также станет страной, в которой главенствует право.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей