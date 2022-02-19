Беглов не мог организовать эвакуацию петербурженки с Бали больше трех недель

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов так и не помог семье жительницы Северной столицы, которая попала в тяжелую аварию на Бали. Доставку девушку домой для дальнейшего лечения организовал МЧС.

Молодая петербурженка получила серьезные травмы из-за аварии на гидроцикле. Несмотря на запрос о срочной эвакуации на родину, власти Петербурга не увидели "юридических обоснований" для оказания необходимой помощи.

Для разрешения ситуации понадобилось вмешательство вице-премьера России Татьяны Голиковой. После её реакции на запрос родственников Беглов все-таки пообещал, что предоставит рейс. Однако оказалось, что в тот момент подготовка к спасательной операции была почти завершена и девушку в Петербург доставил рейс МЧС.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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