Глава МО «Правобережный» обвинил Беглова в коммунальном коллапсе

Муниципальный депутат МО Правобережный Станислав Гадзиковский высказался о некачественной уборке снега в Петербурге. По его мнению, «рыба гниет с головы», значит, ответственность за снежный коллапс должен нести Смольный.

По словам мундепа, независимые депутаты на ситуацию повлиять никак не могут.

«Плохая обстановка в МО «Правобережный», как и везде по всему городу. Зима тоже не очень мне лично, как пешеходу и автолюбителю. Сделать мы муниципальные независимые депутаты с этим ничего не можем, увы, бюджет расходуется на иные средства», — считает он.

По словам Гадзиковского, отговорки Александра Беглова в данном случае неприменимы к проблеме уборки снега.

Ранее бывший мундеп Светлана Уткина охарактеризовала уборку снега в Петербурге как «катастрофическую».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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