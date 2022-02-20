Медицинским работникам Санкт-Петербурга, переболевшим КОВИД-19, проведут единовременные выплаты

Распоряжение касается переболевших не только в этом году, но и в прошлом, которым не оказывалась финансовая поддержка.

Соответствующее постановление, подписанное Санкт-Петербургским градоначальником, касается не только медицинских работников, но и водителей скорой помощи, которые заразились коронавирусом при оказании помощи пациентам с КОВИД-19. Каждому из них положены единовременные выплаты.

Финансовая помощь будет оказана сотрудникам, которые переболели КОВИД-19 в промежутке между 01.01.2022 и 30.04 2022 года. Кроме того, по информации, обнародованной пресс-секретарем правительства Санкт-Петербурга, приняты переходные Положения, позволяющие провести компенсационные выплаты медикам, переболевшим коронавирусной болезнью в 2021 году и не получавшим материальной компенсации.

Деньги для этой цели, больше 905 000 000 рублей, даст резервный фонд города. За прошлый год одноразовую компенсацию выплатили 17 000 медицинских работников, инфицировавшимся на рабочем месте. Размер выплат составлял 300 000 рублей. Получили деньги и семьи 38 медицинских работников, которые умерли из-за коронавируса, а также двое, ставшие по этой причине инвалидами.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей