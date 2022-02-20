Активисты сочли рухлядью «Ледоколы», которыми Смольный обещал вооружить петербургских дворников

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Активисты сочли рухлядью «Ледоколы», которыми Смольный обещал вооружить петербургских дворников
Санкт-Петербург
Фото: www.youtube.com

Один такой аппарат обойдётся в сто тысяч рублей. Сейчас уборщики используют для борьбы со снегом ломы.

Петербургские активисты раскритиковали баснословно дорогие «Ледоколы», которыми Смольный собрался вооружить местных дворников.

В телеграм-канале движения «Петербург – Город Перемен» говорится, что «Ледоколы» представляют собой рухлядь.

«Мы протестовали рухлядь, в которой наши чиновники увидели спасение предстоящей зимы. И, если честно, нам уже страшно», - отмечается в сообщении.

В Смольном ранее признавались, что старые добрые ломы почти столь же эффективны, как инновационные «Ледоколы». Тем не менее от планов потратить на каждое из устройств по 100 тысяч рублей они отказываться не намерены.

Выходит, что петербургские чиновники не собираются сворачивать с курса, который грядущей зимой приведёт Северную столицу к новому снежному коллапсу.

Напомним, Петербургу «катастрофически» не хватает дворников. Ему необходимы ещё как минимум 12 тысяч работников. Однако вместо того, чтобы расширить штат, чиновники решили «спустить» деньги на ненужные «Ледоколы», которые уж точно не уберегут Петербург от превращения в сплошной сугроб следующей зимой.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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