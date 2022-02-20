Активисты сочли рухлядью «Ледоколы», которыми Смольный обещал вооружить петербургских дворников

Военные корреспонденты сообщили о развертывании российской артиллерии неподалеку от границ с Украиной — согласно данным очевидцев, в 5 км от границы
Жители Санкт-Петербурга продолжают критиковать Смольный и губернатора Александра Беглова в связи с некачественной уборкой города от снега и наледи.
Ситуация в Донбассе продолжает накаляться, и на этом фоне Россия перебросила на границу Белоруссии и Украины тяжелые огнеметные системы ТОС-1А
Муниципальный депутат МО Правобережный Станислав Гадзиковский высказался о некачественной уборке снега в Петербурге. По его мнению, «рыба гниет с
Дожди и мокрый снег с сильными порывами ветра атаковали Санкт-Петербург. Это может привести к усилению гололедицы на фоне некачественной уборки улиц
Чиновники Санкт-Петербурга занимаются имитацией бурной деятельности, предлагая законопроект по ужесточению наказания за различные правонарушения в
Власти решили выделить финансы на технику, которые не спасут Санкт-Петербург от снежного кризиса. Начальник управления по комплексной уборке и
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) изменила критерии выбора поставщика в пользу неценового показателя. Теперь он будет составлять 60% от
Подконтрольные Смольному ведомства могут "утонуть" в судебных исках. Причиной является неубранный снег на улицах Санкт-Петербурга. Пресс-служба
На видеохостинге YouTube было размещено видео с места боя ополченцев ДНР со спецназовцами ВСУ, которые предприняли попытку пробраться на территорию
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