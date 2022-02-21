Ядовитый сульфат бария закупил один только медицинский центр на Сикейроса.

Санкт-Петербургским Комитетом здравоохранения были проведены проверки всех медицинских учреждений города, в которых пользуются контрастным веществом сульфат бария. Смертоносная партия химиката была обнаружена только в Городском клинико-диагностическом центре №1, по Сикейроса. Больше никто не додумался покупать неочищенный химикат для использования в медицинских целях.

Как рассказал журналистам Дмитрий Лисовец, руководитель Комитета здравоохранения Санкт-Петербурга, все остальные подобные диагностические центры и отделения пользуются в своей практике сульфат бария для медицинского применения под торговой маркой Бар-ВИПС. И с ним никогда таких проблем не было.

Следователям еще предстоит выяснить, кто же допустил роковую ошибку, приведшую к большому количеству смертей и отравлений жителей Санкт-Петербурга.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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