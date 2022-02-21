Эксперты не верят в инициативность Смольного в отношении «Красного треугольника»

После частичного обрушения одного из зданий бывшего завода «Красный треугольник» в Петербурге эксперты сомневаются, что власти города пересмотрят свое отношение к памятнику архитектуры.

Инцидент произошел 17 февраля. Примечательно, что представители экспертного сообщества и бизнеса не раз пытались обратить внимание Смольного на неудовлетворительное состояние здания. Однако губернатор Александр Беглов и его подчиненные никак на это не реагировали. В Комитете по градостроительству и вовсе признавали, что у них нет программы для работы с такими объектами. Поэтому специалисты уверены, что случившееся не заставит чиновников оперативно принять решение относительно дальнейшей судьбы архитектурного памятника.

В частности, такой точки зрения придерживается архитектор Евгений Герасимов.

«Обладая уникальным объектом — главным памятником промышленной архитектуры в Петербурге, — администрация города ведет себя так, что этот памятник разрушается уже в прямом смысле слова. Сначала «Красный треугольник» горел, теперь начал обрушаться — все логично», – заявил он.

Коммерческий директор ГК «ПСК» Сергей Софронов считает, что нужно найти спонсоров, готовых вложиться в реконструкцию «Красного треугольника». По его мнению, территорию здания можно переоборудовать в квартал с жилыми помещениями, офисами и общественными пространствами.

«В тех пропорциях, что позволят градостроительные нормы на участке и реалии обращения с историческими корпусами. Также редевелопмент

«Красного треугольника» должен предполагать вклад в общее решение проблемы Обводного канала – нехватку рекреационной инфраструктуры», – подчеркнул Софронов.

Эксперты уверены, что для решения данного вопроса Смольный во главе с Бегловым должен проявить политическую волю, решимость и желание. Однако пока никто из чиновников не хочет брать на себя ответственность.

Ранее по поводу обрушения здания завода высказалась Елена Малышева, возглавляющая общественную организацию «Охтинская дуга». Она назвала случившееся трагедией для Петербурга и призвала привлечь Беглова и его подчиненных к уголовной ответственности.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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