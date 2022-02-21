Мундеп Петербурга Гадзиковский обвинил Беглова в нехватке снегоуборочной техники

Муниципальный депутат от МО «Правобережный» Станислав Гадзиковский раскритиковал Смольный и главу Петербурга Александра Беглова за снежный коллас и объяснил, кто виноват в случившемся.

По его словам, город не закупил достаточно спецтехники. Он напомнил, что градоначальник рапортовал о том, что в парке 1700 машин.

«Я сколько не ездил, они, видимо, от меня прячутся постоянно. Я вообще ни одной не видел, я где-то видел две-три машины и все. Опять-таки если нет техники, где она? Если не хватает средств, почему не было сказано об этом выше, в Москву?» — отметил мундеп.

Он обратил внимание, что коммунальные службы получают штрафы за плохую уборку, а сами чиновники не несут ответственности за снежные проблемы, в которых, по сути, виноваты. Гадзиковский считает, что виноват сам Беглов и его поведение недостойное, потому что вместо реальных действий он делает странные заявления.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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