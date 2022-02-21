Смертельные процедуры контрастной рентгеноскопии желудка могли делать в Петербурге еще в декабре 2021 года

История с отравлением барием в консультационно-диагностическом центре КДЦ № 1 Петербурга может получить продолжение. Выяснилось, что опасное вещество закупали, а следовательно и использовали в медицинских целях еще летом 2021 года. О первых смертельных случаях стало известно лишь в январе текущего года. Кроме того, есть вероятность, что промышленный барий использовали еще семь медицинских учреждений.

Напомним, жертвами трагедии стали семь человек. Люди, которые пришли в клинику на обследование желудка, погибли после употребления внутрь вещества, опасного для жизни. Эксперты не исключают, что количество пострадавших может составить не одну сотню.

Полиция уже задержала сотрудников медцентра. В ходе следственных мероприятий выяснилось, чтозакупочная стоимость промышленного бария была в разы меньше, чем медицинского. Однако информации о заключении контракта между ГКДЦ № 1 и компанией поставщиком ООО «НеваРеактив» нет. Получается, что все происходило «в обход» федерального законодательства.

А что же Комздрав? СМИ уже отмечали подозрительно запоздалую реакцию на эту страшную трагедию петербургского ведомства и лично председателя комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца. Ведь обратить внимание на ситуацию нужно было еще в декабре прошлого года. Тогда была зафиксирована смерть пациентки, но связать ее с рентгеном не смогли. Источник в Комздраве признал, что чиновники до последнего момента пытались спустить всю ситуацию «на тормозах». Однако выход истории на федеральный уровень не дал «замолчать» трагедию. Не исключено, что в петербургском ведомстве знали о подобной практике, которая применялась либо ради экономии, либо с целью прикрыть иные финансовые растраты в медицинском учреждении.

Политолог, президент АНО «Евразийский Институт Молодежных Инициатив» Юрий Самонкин отметил, что жертв смертельного отравления может быть гораздо больше и рано или поздно о них станет известно.

«К большому сожалению, жертв будет больше, но опять же: следствию будет за что зацепиться. Будет собрана огромная доказательная база, что ни один адвокат, ни один защитник по данной ситуации ничего не сможет сделать, добиться оправдательного приговора суда», — отметил он.

Нельзя исключать не только халатность медицинского персонала, но и коррупционную составляющую, из-за которой сотни петербуржцев могли подорвать свое здоровье или лишиться жизни и к которой может быть причастен Смольный во главе с Александром Бегловым.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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