Смертельные процедуры контрастной рентгеноскопии желудка могли делать в Петербурге еще в декабре 2021 года

Ситуация в Донбассе продолжает накаляться, и на этом фоне Россия перебросила на границу Белоруссии и Украины тяжелые огнеметные системы ТОС-1А
Муниципальный депутат МО Правобережный Станислав Гадзиковский высказался о некачественной уборке снега в Петербурге. По его мнению, «рыба гниет с
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов так и не помог семье жительницы Северной столицы, которая попала в тяжелую аварию на Бали. Доставку
Россия в ответ на провокационную риторику Японии, осуществила пуск крылатой ракеты «Калибр» у японской границы. В Токио ранее заявили о том, что
Ситуация, которая уже была в России в 1990-х годах, может повториться, и тогда граждане страны рискуют столкнуться с конфискацией всех их сбережений.
Гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые имеются в распоряжении России, позволяют ей взять «на мушку» практически всю Европу - от Средиземноморья до
Не менее десяти боевых кораблей направила Россия в Азовское море, сообщает Авиа.Про , утверждая, что они держат курс к украинским берегам.
Обозреватель хорватского издания «Адванс» в своей статье подчеркивает, что еще пару дней назад ситуация вокруг Украины выглядела совсем не так, как
Городской суд исключил НКО с иностранным финансированием из списка НКО с иностранным финансированием. Вот уж поистине наша страна является оплотом
Сегодня пресс-служба Главного управления Министерства внутренних дел по Петербургу и Ленинградской области сообщила о результатах рейда, проведённого
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