Бывшему руководителю Кингисеппской таможни Санкт-Петербурга вынесен приговор за взяточничество

Взяточник Сергей Слепухин осужден на 8 лет колонии.

Приговор экс-начальнику Кингисеппской таможни вынесен Дзержинским районным судом Северной столицы, который признал Сергея Слепухина виновным в получении неправомерной выгоды в виде взяток.

По информации, обнародованной 21.02.2022 года объединенной пресс-службой судов Санкт-Петербурга, следствие выяснило, что в 2016 году юридические лица заплатили преступнику 27 000 долларов США за покровительство им при ведении внешнеэкономической деятельности.

Сергей Слепаков выполнил свое обещание и, защищая интересы этих компаний, руководитель Кингесеппской таможни помог перевезти их товары через границу Российской Федерации, не совершая при этом положенных платежей.

Задержали преступника весной 2018 года. По приговору суда ему предстоит ближайшие 8 лет провести в колонии строгого режима, а также выплатить штраф в 3 500 000 рублей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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