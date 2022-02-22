Глава Санкт-Петербургского «Дальпитерстроя» проиграл очередной суд шушарскому активисту

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Глава Санкт-Петербургского «Дальпитерстроя» проиграл очередной суд шушарскому активисту
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Мужчина во время пикета держал плакат с фото топ-менеджера, за что последний требовал от активиста 1 000 000 рублей.

Аркадий Скоров, гендиректор ООО Строительная компания «Дальпитерстрой», в позапрошлом году обратился в судебные органы с иском в 1 000 000 рублей к Михаилу Шарикову, активисту из Шушар. Причиной, побудившей топ-менеджера сделать это послужило использование портрета Аркадия Скорова на плакате, с которым активист стоял осенью 2019 года у Смольного. Тогда Михаил Шариков требовал построить в Шушарах ряд объектов социальной инфраструктуры в одиночном пикете.

За это топ-менеджер решил потребовать с активиста моральную компенсацию в размере 1 000 000 рублей. Сначала он обратился со своим желанием в Пушкинский районный суд, проиграв там, он не отступил, а решил обжаловать данное решение в вышестоящей инстанции – Городском суде. Там он также не одержал победу и пожаловался в Третий кассационный суд.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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