Петербуржцы жалуются на задержки с вывозом мусора

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Петербуржцы жалуются на задержки с вывозом мусора
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Смольный до сих пор не наладил вывоз отходов в Петербурге. Горожане опять жалуются, что во дворах лежат горы мусора. При этом правительство Петербурга и единый региональный оператор еще в январе обещали наладить обращение с ТКО «в ближайшие дни».

В одном из петербургских телеграм-каналов жительница Пискаревского проспекта пожаловалась на не вывезенный мусор еще 30 января. Контейнер переполнен настолько, что оттуда выпадают пакеты. 

Однако к 21 февраля во дворе дома №3 Пискаревского проспекта ничего не изменилось. Петербурженка прислала фотографии, на которых видно, что городские власти проблему проигнорировали.

 

Единый региональный оператор НЭО на протяжении 20 дней после данного обещания не может выполнить свои обязательства. Подобная ситуация типична не только для Пискаревского проспекта. В других районах Петербурга жители тоже не могут добиться, чтобы ТКО с мусорных площадок вывозили регулярно. 

СМИ продолжают публиковать многочисленные жалобы горожан на нерегулярный вывоз мусора в Петербурге. Но даже это не помогает как-то повлиять на ситуацию.  

Проблемы с регулярным и своевременным вывозом твердых коммунальных отходов в городе начались с 1 января этого года, когда губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов запустил «мусорную реформу». Однако новый региональный оператор, выбранный Смольным, до сих пор не может наладить обращение с ТКО. Зато в Ленобласти начали замечать называемых «чёрных мусорщиков», вывозящих отходы в леса. Подозревают в причастности к нарушению экозаконодательства компанию «Эко Лэнд»

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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