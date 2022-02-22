Смольный продолжает активно пиариться на фоне провальной «транспортной реформы»

Власти сообщили, что этой весной 864 новых автобусов будет введено на маршруты. При этом власти продолжают игнорировать вопросы о сокращении маршрутов и переводе транспорта на газ.

Власти Санкт-Петербурга с каждым днем выпускают все больше новостей о реализации транспортной реформы. Она должна начать работу в ближайшие дни. Правда неизвестно, к чему все-таки готовиться.

С 1 апреля Смольный планирует начать избавляться от коммерческих маршрутов. Взамен будут вводиться социальные и обслуживать их будет большое число автобусов. Для этого к началу весны планируется запустить 864 новых автобуса.

Также к началу лета власти хотят запустить еще 693 современных автобусов. Они также будут курсировать по новым маршрутам. Это будет реализовано на втором этапе реформы. На третьем будет введено 1 244 единицы техники. Такое решение грозит началом транспортного коллапса.

Маршрутов для такого количества транспорта будет меньше едва не на четверть. На конец октября в Северной столице работало 603 направления. Из них 381 занимает социальный транспорт, а 222 коммерческий. Реформа оптимизирует движение автобусов, но одновременно сократит из оборота маршрутки. Выходит, что общее число маршрутов уменьшиться на 146 (24%).

Также горожан ждет обновление в виде перевод транспорта на газ. Начать это планировали еще в 2021 году и окончить хотели к 2023 году. Сейчас в городе критически не хватает газовых заправок и для исправления ситуации власти ничего не делают.

Вероятно, Смольный хочет выровнять негативный эффект за счет покупки нового транспорта, в числе которых троллейбусы и трамваи. Городские электросети не подходят для современного эко-транспорта. Это вызовет новые и масштабные аварии.

Отметим, что транспортная реформа подразумевает и переход на социальные тарифы, включая льготный проезд. Также с 1 апреля начет действовать тариф «60 минут», согласно которому, в течение часа пассажиры могут совершать любые поездки на наземном транспорте с доплатой в 10 рублей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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