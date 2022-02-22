Смольный продолжает активно пиариться на фоне провальной «транспортной реформы»

Ситуация в Донбассе продолжает накаляться, и на этом фоне Россия перебросила на границу Белоруссии и Украины тяжелые огнеметные системы ТОС-1А
Не менее десяти боевых кораблей направила Россия в Азовское море, сообщает Авиа.Про , утверждая, что они держат курс к украинским берегам.
Военный обозреватель из США Пол Крэйг Робертс сообщил о вероятных действиях Вашингтона касательно Донбасса и признания Россией независимости ДНР и
Ситуация, которая уже была в России в 1990-х годах, может повториться, и тогда граждане страны рискуют столкнуться с конфискацией всех их сбережений.
Танки ВС РФ, переброшенные к границе с Украиной, начали передвигаться самостоятельно, что может указывать на подготовку к наступлению. Об этом
Гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые имеются в распоряжении России, позволяют ей взять «на мушку» практически всю Европу - от Средиземноморья до
Ученый и востоковед Евгений Сатановский не исключает, что Украина, Польша, Румыния и Прибалтика могут развязать глобальную войну. Политолог
Военный эксперт Игорь Коротченко рассказал, какие действия могут быть далее предприняты Россией в Донбассе. Накануне президент РФ Владимир Путин
Обозреватель хорватского издания «Адванс» в своей статье подчеркивает, что еще пару дней назад ситуация вокруг Украины выглядела совсем не так, как
Один такой аппарат обойдётся в сто тысяч рублей. Сейчас уборщики используют для борьбы со снегом ломы. Петербургские активисты раскритиковали
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