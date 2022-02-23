Спикер Санкт-Петербургского Законодательного Собрания заявил о пользе западных санкций для экономики России

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Спикер Санкт-Петербургского Законодательного Собрания заявил о пользе западных санкций для экономики России
Санкт-Петербург
Александр Бельский - председатель ЗакСа Санкт-Петербурга

Так он прокомментировал угрозу введения новых санкций в ответ на признание Российской Федерацией ЛНР и ДНР.

По заявлению Александра Бельского, Председателя ЗакСа Санкт-Петербурга, от западных санкций Россия извлекает только пользу. Так в интервью журналистам он сказал, что страна на протяжении восьми лет находится под санкционным давлением и за эти годы заметно развитие производственных мощностей в тех отраслях, которые ранее не развивались поскольку их продукцию поставляли зарубежные компании.

Что касается уровня жизни простых россиян, то очень сложно оценить воздействие санкций на данный показатель, ведь и без этих вредоносных действий со стороны западных стран он рос, мягко говоря, не всегда.

По основной теме, а именно, признании Российской Федерацией ЛНР и ДНР, Александр Бельский назвал это вынужденным шагом, на который страну просто вынудили.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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