«Агентство социальной информации» выявило главные проблемы Санкт-Петербурга

«Агентство социальной информации» опубликовало данные исследования общественного мнения, в ходе которого петербуржцы делились мнением о работе Смольного и губернатора Александра Беглова. Жители города недовольны действиями местного правительства по многим пунктам.

Около 82% опрошенных высказали свое негативное отношение к качеству уборки города от снега и наледи. Город остро нуждается как в дополнительных дворниках, так и в спецтехнике, вопреки словам губернатора о достаточном финансировании этой сферы. Было обещано задействовать 1700 снегоуборочных машин, вместе с резервами ЖКС. Но вскоре чиновники признали, что не могут реализовать обещание. Не хватает и специалистов-верхолазов, которые могли бы квалифицированно убирать с крыш и фасадов глыбы льда. Смольный хотел попросить помощи у МЧС для проведения данных работ, но так и не сделал этого.

Провал мусорной реформы также ударил по жителям города. «Невский экологический оператор» не справился со своей работой, из-за чего город завалило горами мусора, который не могут вывезти в срок. Избранник Смольного не сумел к назначенному времени организовать соответствующую инфраструктуру. Подрядчики НЭО не обладали должными мощностями, а территориальная карта вывоза отходов оказалась недоработанной.

Не были выполнены обещания и о 100% готовности города к отопительному сезону. Всю зиму Петербург страдал от аварий на теплосетях. Причиной этому являются старые трубы, чей срок эксплуатации медленно подходит к концу. Еще в середине октября подобная авария оставила без тепла около 50 тыс. петербуржцев. На сегодняшний день ситуация почти не изменилась. Например, 22 февраля на улице Лени Голикова в яму с кипятком упала машина. Водитель в тяжелом состоянии был доставлен в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Плохая работа коммунальщиков привела к росту ДТП в городе. Причиной также являются наледь и сугробы.

Помимо вышеперечисленного, Санкт-Петербург продолжает бить антирекорды по количеству заболевших коронавирусом. Это связывают со слабой агитацией Смольного за вакцинацию и провальными антиковидными мерами. Неудачные решения властей стали причиной амбулаторного кризиса в поликлиниках и больницах, что вызвало большие очереди и нехватку врачей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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