Программы Смольного по поддержке молодежи оказались неэффективными

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Программы Смольного по поддержке молодежи оказались неэффективными
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Губернатор Александр Беглов назвал приоритетной задачей – поддержку талантов и образования. Так, на федеральное финансирование переведена академическая гимназия СПбГУ имени Д.К. Фаддеева для одаренных детей. Ежегодно правительство проводит 15 крупных конкурсов для молодежи с общим объемом финансирования более 90 млн рублей, гранты получают 1700 человек.

Однако заявления губернатора идут вразрез со статистикой. По данным «Петростата», в последние три года в Северной столице фиксируется отток молодежи. 

В Петербурге снизилось число 18-летних абитуриентов с 10 тыс. в 2019-ом до 4,7 в 2021 году. После окончания вузов молодежь не стремится продолжать жить и работать в Северной столице. Количество желающих остаться снизилось с 50 тыс. до 43,3 тыс. 

Программы Смольного по развитию города не являются действенными. Вместо желания работать по специальности, молодые люди предпочитают выбирать неквалифицированные профессии. 

Существуют трудности с получением высшего образования и дальнейшего опыта работы. На рынке труда недостаток кадров. Так, в Объединенной Судостроительной Корпорации сообщают о нехватке около 1200 специалистов. О сложностях с кадрами говорят и в «Газинформсервисе». Компания привлекает специалистов из других регионов. 

Проблемы стали прогрессировать с приходом Александра Беглова на пост губернатора Петербурга. Промышленная сфера нуждается в кадрах, а программы Смольного по поддержке молодежи недостаточно эффективны на сегодняшний день. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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