В Смольном сомневаются в законности мероприятий в поддержку ДНР и ЛНР на Дворцовой площади

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В Смольном сомневаются в законности мероприятий в поддержку ДНР и ЛНР на Дворцовой площади
Санкт-Петербург
Фото: vk.com / Андрей Ярмантович

Вице-губернатор Максим Мейксин сообщил о проведении представителями Комитета по законности и правопорядку Петербурга проверки организации акции в поддержку признания ДНР и ЛНР, которая прошла 23 февраля на Дворцовой площади. Об этом сообщает издание «Фонтанка». 

Максим Мейксин рассказал, что профильный комитет не получал никаких заявок на проведение мероприятия, поэтому теперь чиновники проверят законность акции. 

Фото: vk.com / Андрей Ярмантович 

В свою очередь телеграм-канал «Ротонда» сообщает, что мероприятие организовали представители «Волонтерской роты» и «Молодой гвардии "Единой России"», один из координаторов заверил, что все действия согласованы.

При этом источник в Смольном сообщил, что в планах у чиновников наказать собравшихся на акцию, обвинив в нарушении антиковидных ограничений. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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