Команда Беглова провалила борьбу с COVID-19

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Команда Беглова провалила борьбу с COVID-19
Санкт-Петербург
Фото: stock.adobe.com

За последние сутки специалисты зафиксировали в Петербурге 8 742 инфицированных COVID-19. Несмотря на небольшое понижение показателей, город все равно лидирует по количеству заболевших в сутки. Происходящее стало следствием неэффективной работы Смольного и губернатора Александра Беглова.

Накануне эксперты выявили почти 10 тысяч новых случаев. Очевидно, что уровень заболеваемости падает, однако это не отменяет тяжелую ковид-обстановку в городе. Так, за последние сутки от COVID-19 скончалось 79 человек.

Причиной происходящего стали многочисленные проблемы в петербургской системе здравоохранения. Команда Беглова не организовала работу медиков, не предоставила им необходимое оборудование. 

Вместо этого городские власти публикуют довольно сомнительные отчеты о текущей ковид-обстановке. Так, комитет по здравоохранению заявил о достижении 100% коллективного иммунитета. Однако официальная статистика заболеваемости говорит ровно об обратном.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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