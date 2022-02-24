Нерегулярный вывоз мусора в Петербурге привел к распространению крыс

Провальная «мусорная реформа» губернатора Александра Беглова привела к нашествию крыс, сообщила лидер движения «Колясочники Петербурга» Светлана Быстрова. Она раскритиковала Смольный за неспособность организовать вывоз отходов, а также удивилась бездействию петербургского Роспотребнадзора.

Быстрова сообщила, что сейчас во дворах Северной столицы можно увидеть спокойно разгуливающих жирных крыс. К слову, впервые петербуржцы заметили грызунов еще в начале января. Очевидно, что после потепления их станет только больше.

«Вы посмотрите, что творится с мусором! Если это сохранится, это же нашествие крыс, это опасно. Почему главный санитарный врач Петербурга озабочена только ковидом. Как будто других проблем нет. Жирные крысы прямо по улицам ходят. Крысы нападают, они же могут искусать детей. Они являются переносчиками заболеваний», - возмутилась петербурженка.

Она поинтересовалась, почему глава петербургского Роспотребнадзора Наталия Башкетова не обращает никакого внимания на происходящее в городе. Помимо этого, общественница отметила бездействие Беглова. Именно губернатор ответственен за провал «мусорной реформы». По мнению Быстровой, глава Северной столицы не способен выполнять свои обязанности.

«Много проблем с уборкой. Но самое главное, что губернатор повел себя очень недостойно в этом отношении, он показал себя совершенно беспомощным, неспособным решать вот такие проблемы, в том числе с мусорной реформой», - подытожила петербурженка.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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