Владелец петербургского отеля призвал Смольный подумать о туристическом имидже города

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Владелец петербургского отеля призвал Смольный подумать о туристическом имидже города
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Петербургские предприниматели возмущены ситуацией с уборкой снега и наледи в городе. Коммунальщики Смольного расчищают наледь и сугробы, а подрядные организации при этом не могут своевременно вывезти собранные снежные кучи из-за нехватки снегоплавильных пунктов. По словам генерального менеджера и владельца отеля «Гельвеция» Юниса Теймурханлы, гостиницы несут убытки по этой причине. 

Представители бизнеса нуждаются в содействии со стороны администрации Александра Беглова, особенно в вопросах вывоза снега. Теймурханлы на примере своего отеля конкретизировал имеющуюся проблему. По его словам, для гостиницы уборка снега представляет серьезную финансовую нагрузку после появления еще одного здания, ведь там есть еще один внутренний двор, а расходы сразу выросли на 20%.

«Те подрядные организации, которые вывозят нам снег по договору, <…> сообщали нам, что они не могут регулярно эту услугу предоставлять. Потому что ближайшие снегоплавильные точки, расположенные вокруг города, все заняты. Им давали локации довольно далекие – за 100 км. от города. Это соответственно приводило к тому, что срывались графики вывоза снега и росли тарифы», - отметил бизнесмен. 

Теймурханлы озвучил стоимость одного грузовика со снегом с учетом работы погрузчика. По его словам, она составляет 25 000 рублей. Добавим к этому необходимость проведения круглосуточных работ по очистке территорий отелей от снега, оплачиваемых с учетом ночного коэффициента. Общая стоимость уборки тоже способствовала увеличению финансовой нагрузки на гостиничный бизнес. В случае задержек вывоза снега образовывались горы высотой в несколько метров, мешающие не только проезду транспорта и передвижению пешеходов, но и гостям отеля, желающим припарковаться.

По словам Теймурханлы, провальная снегоуборочная кампания ударила по имиджу Петербурга. Гости города были разочарованы происходящим в новогодние праздники.

«Никогда в жизни я не видел такого, чтобы у нас стояли гости на новый год приехавшие и просто плакали на ресепшене. Пожилые люди говорили - «мы не можем просто передвигаться по городу». Понимаете, я не продаю гостиничную услугу в отдельно взятой комбинации. Мы продаем город с точки зрения его атмосферы. И только тогда мы зарабатываем, когда в этот город можно приехать <…>», - заявил отельер.

Для сравнения: большинство туристов приезжало из Москвы. Столичные жители были разочарованы творящимся в городе на Неве хаосом и проблемами с уборкой снега. При этом губернатор Александр Беглов на контакт с бизнесменами в этом вопросе не идет. Представители гостиничной индустрии хотели бы поддержки со стороны властей и содействия в вывозе снежных куч на снегоплавильные пункты, чтобы ускорить процесс расчистки территорий и снизить расходы. Туристический сектор сильно пострадал во время пандемии из-за антиковидных ограничений Смольного. Напомним, в 2021 году некоторые предприниматели были вынуждены продать свои отели и гостиницы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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