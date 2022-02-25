Губернатор Петербурга дал поручение усилить контроль за безопасностью водоёмов

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Губернатор Петербурга дал поручение усилить контроль за безопасностью водоёмов
Санкт-Петербург / Новости
Фото из открытых источников

Согласно данным, озвученным сегодня пресс-службой правительства Санкт-Петербурга, с января по февраль спасательные службы провели более пятисот патрульных рейдов и вывезли около полутора тысяч человек с опасных участков льда. Десять человек были спасены из воды.

Сейчас по поручению Александра Беглова в Северной столице усилен контроль за акваторией Финского залива и городскими водоёмами в связи с возросшей опасностью выхода на лёд, который стал хрупким в результате перепадов температуры.

Оперативными службами ведётся постоянный мониторинг ледовой обстановки и патрулирование береговой линии. Особое внимание при этом уделяется рекам и каналам в центре города.

Также администрация города сообщила о том, что ледокол «Невская застава» занимается устранением заторов и скоплений льда в русле Невы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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