Губернатор Петербурга дал поручение усилить контроль за безопасностью водоёмов

Согласно данным, озвученным сегодня пресс-службой правительства Санкт-Петербурга, с января по февраль спасательные службы провели более пятисот патрульных рейдов и вывезли около полутора тысяч человек с опасных участков льда. Десять человек были спасены из воды.

Сейчас по поручению Александра Беглова в Северной столице усилен контроль за акваторией Финского залива и городскими водоёмами в связи с возросшей опасностью выхода на лёд, который стал хрупким в результате перепадов температуры.

Оперативными службами ведётся постоянный мониторинг ледовой обстановки и патрулирование береговой линии. Особое внимание при этом уделяется рекам и каналам в центре города.

Также администрация города сообщила о том, что ледокол «Невская застава» занимается устранением заторов и скоплений льда в русле Невы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей