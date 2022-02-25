Многие чиновники из команды Беглова в Смольном жалеют от невозможности выехать за рубеж

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Многие чиновники из команды Беглова в Смольном жалеют от невозможности выехать за рубеж
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Чиновники Смольного активно обсуждают события, происходящие на Украине. На фоне этого многие из команды губернатора Петербурга Александра Беглова заявили о желании скорее перебраться за рубеж. 

Закрытый опрос провели среди чиновников Смольного, его результаты показали, что большая часть команды Беглова готова эмигрировать в другую страну при любой возможности. Об том сообщает Telegram-канал «Площадь Восстания».

«Нет ничего удивительно в том, что именно сейчас чиновники еще активнее заговорили про намерение уехать. Очевидно им плевать и на судьбу Донбасса, и на петербуржцев. Не плевать только на себя», — говорится в сообщении. 

Такие данные говорят о том, что команда градоначальника состоит в основном из «временщиков», не планирующих строить карьеру в России и дальше. Этим и объясняется безразличие Смольного к просьбам жителей Северной столицы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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