Многие чиновники из команды Беглова в Смольном жалеют от невозможности выехать за рубеж

Чиновники Смольного активно обсуждают события, происходящие на Украине. На фоне этого многие из команды губернатора Петербурга Александра Беглова заявили о желании скорее перебраться за рубеж.

Закрытый опрос провели среди чиновников Смольного, его результаты показали, что большая часть команды Беглова готова эмигрировать в другую страну при любой возможности. Об том сообщает Telegram-канал «Площадь Восстания ».

«Нет ничего удивительно в том, что именно сейчас чиновники еще активнее заговорили про намерение уехать. Очевидно им плевать и на судьбу Донбасса, и на петербуржцев. Не плевать только на себя», — говорится в сообщении.

Такие данные говорят о том, что команда градоначальника состоит в основном из «временщиков», не планирующих строить карьеру в России и дальше. Этим и объясняется безразличие Смольного к просьбам жителей Северной столицы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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